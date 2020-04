Gabilondo insta a ir en una dirección sociosanitaria en residencias y propone un acuerdo de "alto nivel"

Recuerda que la responsabilidad de la salud pública y vigilancia en Madrid es de la Comunidad: "Hay cosas que no nos han gustado, la verdad"

MADRID, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, ha indicado este martes que va a solicitar "un acuerdo de alto nivel en toda la Comunidad de Madrid entre Gobierno regional, los grupos y los municipios, contando con las fuerzas sociales, para hacer frente a la situación del Covid-19 y ha instado a ir en una dirección sociosanitaria en las residencias de mayores, como ha propuesto también el consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero.

"Voy a solicitar un acuerdo de alto nivel en toda la Comunidad que sea promovido por la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, entre los distintos grupos, no solo entre sus afines y contando con los municipios y fuerzas sociales. Hay que aglutinar, y los partidismos y sectarismos me parecen un error, ya habrá tiempo de hacer una valoración política, pero ahora tenemos que ayudar", ha defendido Gabilondo en una entrevista con Onda Cero, recogida por Europa Press.

En esta línea, el portavoz socialista ha reconocido que no le gusta el "concepto de residencia" en la Comunidad de Madrid, como tampoco entiende qué es lo que ha sucedido con la atención primaria, que cree que ha producido temas serios y que ha habido desabastecimiento para proteger a los profesionales.

"Ahora vienen las exculpaciones y culpaciones, pero la responsabilidad de la salud pública y vigilancia en Madrid es de la Comunidad y hay cosas que no nos han gustado, la verdad", ha lanzado.

A su juicio, en materia residencial hay que cambiar el modelo, como ha propuesto Reyero, y trabajar en una "dirección sociosanitaria", porque el actual tiene una idea de estar en un mercado de competencia para lograr también intereses económicos. "Para las cosas sociales esto suele tener muy malos resultados y ha producido mucho dolor y muchas muertes", ha lamentado.

RETOMAR LOS PLENOS EN LA ASAMBLEA

Sobre que la Asamblea de Madrid comience desde este jueves a retomar sus plenos, Gabilondo ha indicado que era "insostenible" tener el Parlamento cerrado y que era "imprescindible" rendir cuenta loas ciudadanos e impulsar la acción del Gobierno. Le gustaría que fueran Plenos presenciales, no telemáticos y no le parece bien que el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, no comparezca semanalmente, algo que desde su grupo han exigido y "seguirán exigiendo".

Por último, sobre la salida de los menores a partir del próximo 27 de abril, previsiblemente, el portavoz socialista ha defendido que el Gobierno central se está dejando asesorar por quienes conocen esto, con psicólogos o psiquiatras. La polémica, a su juicio, es si se trata de lo "más adecuado o no".

"Espero que se acierte en eso, pero es verdad que hay una cierta polémica sobre si esto deber se lo más adecuado o no. Creo que hay que ver cuál es la experiencia y la desescalada va a ser muy difícil. Si alguno piensa que a raíz de esto ya ha pasado todo no es así, porque si nos descuidamos podríamos volver a una situación muy similar. Mientras no haya una vacuna todas las medidas de distanciamiento social y mascarillas me parecen decisivas", ha sostenido.