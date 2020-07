Gabilondo, sobre una moción de censura a Ayuso: “En este momento no se dan las condiciones de mayoría suficiente”

MADRID, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, ha señalado este viernes que "en este momento no se dan las condiciones de mayoría suficiente" para provocar un cambio de gobierno en Madrid con una moción de censura y ha insistido en que, pese a que no la descarta, ahora deben trabajar en resolver los problemas derivados de la pandemia.

"En este momento no se dan las condiciones de mayoría suficiente para provocar un cambio de gobierno. Pero yo no he estado en conversación con Cs con este asunto", ha trasladado en una entrevista con 'Onda Madrid', recogida por Europa Press.

El portavoz socialista ha vuelto a insistir en que la acción del Gobierno regional presidido por Isabel Díaz Ayuso es "censurable" y considera que es un gobierno "fallido" porque no acaban de tomar medidas que transformen y que reformen, además de no haber elaborado los presupuestos.

"Para una moción de censura tienen que darse las condiciones para cambiar de presidente y ahora mismo para nosotros la obsesión es abordar y resolver los problemas ciudadanos, en un proceso de emergencia social y económica", ha reiterado, al tiempo en que ha incidido en que Ciudadanos "siempre vota con el PP".

En este punto, ha sacado a colación la comisión de reconstrucción de la Asamblea de Madrid que tendrá su primera sesión con comparecientes el próximo miércoles, donde cree que entre todos los grupos serán capaces de lograr "algo juntos". Así, Gabilondo ha pedido a la presidenta regional que promueva ese acuerdo con todos los grupos y más "en una situación como esta de emergencia".

Sobre si tienen en mente desde su grupo promover más ceses dentro del Gobierno por la gestión de esta crisis, el portavoz socialista ha recordado que solo pidieron la reprobación del consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, pero que no han venido a las instituciones para "pedir ceses". Sí ha reconocido que hay "problemas serios", como las órdenes de derivación de residentes a hospitales que cree que no son "presentables".