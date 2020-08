Gabilondo pide a Ayuso que haga "un esfuerzo" de cara a la vuelta al cole y aumente la inversión aunque ya llega "tarde"

"El Gobierno, a través del 'Fondo Covid' destinó unos 280 millones para Madrid, queremos saber en qué se emplea este dinero", ha remarcado el portavoz socialista

MADRID, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Socialista en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, ha reclamado este martes a la Comunidad que haga "un esfuerzo" presupuestario para que la vuelta a los colegios, que tendrá lugar en veinte días, cuente con unos protocolos que pasen por un aumento de la inversión para adecuar los centros al Covid; aunque la Consejería de Educación "llega ya tarde".

"Va a ser crucial para la evolución de la pandemia el retorno a las escuelas y universidades. Hace falta más inversión, el Gobierno a través del 'Fondo Covid' destinó unos 280 millones de euros para Madrid, queremos saber en qué se emplea este dinero", ha expuesto el socialista en una entrevista en 'Telemadrid', recogida por Europa Press, en la que ha insistido en la necesidad de aumentar la plantillas de profesores para reducir los ratios y "crear espacios" para garantizar la seguridad del inicio del curso.

Asimismo, ha destacado que la vuelta a los centros también debería atender otros aspectos como los transportes, la limpieza de los mismos, la cobertura de bajas o las propias actividades extraescolares para "garantizar la conciliación".

En esta línea, Gabilondo ha reclamado también la presencia de una persona con formación sanitaria en los centros educativos, ya que en esta atípica 'vuelta al cole' las cuestiones sanitarias "no se tratarán de aliviar caídas".

A pesar de que ha reconocido lo "complejo y dificilísimo" que es planificar la vuelta a las aulas en el contexto de la pandemia, ha censurado que "a falta de 20 días no hay protocolos claros".

"Todo el mundo colaborará, todas las familias, todos los profesores y personal; pero desde luego al no haberse ampliado el número de espacios, el número de profesores y el personal, me parece que es para estar preocupados", ha incidido Gabilondo.

Esta es la principal razón, ha explicado, por la que se ha pedido la comparecencia del consejero de Educación y Juventud, Enrique Ossorio, para que "explique cómo ve él las cosas".

CENTRADO EN EL NUEVO CURSO, PERO NO DESCARTA UNA MOCIÓN DE CENSURA

Por otra parte, al ser preguntado por una moción de censura contra la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ha indicado que de momento, en "estos 20 días", están centrado en la vuelta al colegio pero que no se descarta este escenario.

"Hace falta sumar para pensar en esa posibilidad, pasa por hablar sobre esta posibilidad con todos los grupos, los otros merecen ser consultados. Todos merecen ser consultados. Si se considera que debe ponerse en marcha, pues comenzaremos las conversaciones", ha remarcado el portavoz socialista, que necesitaría, además de los votos de los grupos de la izquierda, el apoyo de Ciudadanos --actual socio de Gobierno de Ayuso-- para que la moción prosperase.

Por último, ha apuntado que sí que se están "acumulado" problemas en el Ejecutivo regional y que desde la oposición no se está recibiendo la "información que se necesita" y que no consideran que las medidas que se están adoptando no son "las más adecuadas". "Es censurable y no se descarta la moción", ha zanjado.