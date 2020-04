Gabilondo plantea reactivar “de alguna forma” la Asamblea para obtener más información de la Comunidad

Cree que Madrid tiene "un gran sistema sanitario" pero que "se están viendo" las "deficiencias" de algunas políticas de "recorte"

El portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, ha invitado este jueves a pensar si se debería reactivar "de alguna forma" la presencia en la Cámara regional para facilitar que haya una información más fluida entre Gobierno regional y portavoces.

En declaraciones a 'Telemadrid', recogidas por Europa Press, Gabilondo ha asegurado que con la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, se ha escrito y le ha respondido la mayoría de las veces. No obstante, cree que el Gobierno autonómico podría hacer "un esfuerzo" para facilitar mayor información como hace el Gobierno de España que da "información pormenorizada cada día".

"Tendremos que pensar si no hay que reactivar alguna forma de presencia en la propia Asamblea para facilitar esa información y comunicación. Nuestro afán es que la información esté al servicio de la acción, para ayudar, no para buscar dificultades y sí para encontrar los asuntos que no está bien", ha señalado Gabilondo.

Sobre la situación de las residencias, el portavoz socialista ha apostado por una medicalización de las mismas para que haya una mayor humanización. A su juicio, el sistema actual "tiene algunas deficiencias" y cree que, a la vista de lo ocurrido, "es necesario intervenir".

También le preocupa mucho la información a las personas que tienen a familiares en las residencias de mayores, quienes deberían recibir "una información más detallada, porque la situación es muy dramática". Asimismo, hace falta que todo ello vaya acompañado de un apoyo psicológico porque se trata de "una experiencia traumática.

En este punto, el portavoz del PSOE en la Asamblea ha ensalzado el trabajo de los sanitarios y "el gran sistema con muy buenos profesionales" de los que "hay que estar orgullosos". No obstante, cree que con esta crisis sanitaria se está viendo las deficiencias que tiene la región "producto de algunas políticas y recortes en algunos ámbitos" que "hay que revertir".

"No quiero politizar esta situación, más bien trabajar. Queremos más información y que se nos ofrezcan las razones para poderlas comprender. Nuestra idea no es poner objeciones sino trabajar para colaborar para encontrar la mejor solución", ha reiterado.

PROPONE UN PRESUPUESTO DE EMERGENCIA

Gabilondo también ha reconocido que la situación económica "va a ser muy dura" por lo que ha invitado a trabajar " en la dirección de un presupuesto de emergencia o de reconstrucción para buscar el máximo consenso posible".

"Yo soy partidario de que intentemos eso; no puedo decir que vayamos a conseguirlo pero busquemos ese consenso identificando dónde están las mayores necesidades. Los autónomos son vulnerables y es una prioridad que hay que vertebrar y articular todas políticas estableciendo prioridades", ha lanzado.