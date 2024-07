García Martín pide a Sánchez que hable antes de cómo va a controlar las fronteras que de repartos

MADRID, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha emplazado este domingo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a hablar antes de cómo va a controlar las fronteras que de repartos de inmigrantes.

Así lo ha señalado durante su asistencia a la celebración del Día de la Bicicleta en San Lorenzo de El Escorial, donde ha valorado la situación sobre el reparto de inmigrantes, con motivo de la reunión sectorial del próximo 18 de julio.

Tras reiterar que "el Gobierno central no está haciendo su trabajo", el consejero madrileño ha destacado que "todo lo que toca lo convierte en un auténtico caos" y ha insistido en que "la política migratoria del gobierno de Pedro Sánchez es un caos" porque "no controla las fronteras, no informa a las comunidades autónomas ni a los ayuntamientos de las personas que llegan hasta nuestros territorios".

"Somos las comunidades autónomas y son los ayuntamientos los que tienen que atender a las personas inmigrantes que llegan hasta nuestros territorios, hasta nuestras localidades", ha dicho.

Así, ha recalcado que lo primero que le pediría al Gobierno de Pedro Sánchez es "que antes de hablar de repartos, hable de qué va a hacer para controlar las fronteras y para que el caos migratorio en el que ha sometido a este país acabe".

"Y eso es lo más relevante. Y en eso, a la Comunidad de Madrid nos va a tener cerca, cuando hablemos de cómo controlar esas fronteras y sobre todo de cómo poner fin a este caos a la que ha sometido a nuestro país. Tenemos un gobierno que está más obsesionado de cómo dar gusto a los partidos independentistas, de cómo poderse mantener un poco más en la Moncloa, que de gestionar los servicios públicos y que de gestionar las cuestiones que de verdad le importan a todos los ciudadanos", ha agregado.