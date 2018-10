Garrido afea al Gobierno que en el acto de la Policía Nacional ejerza como máxima autoridad la Delegación y decide no ir

Publicado 02/10/2018 13:24:47 CET

La Delegación asegura que el delegado del Gobierno es la máxima autoridad del acto todos los años ante la ausencia de ministro

MADRID, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, ha afeado al Gobierno central que en el acto con motivo de la celebración del Patrón de la Policía Nacional ejerza como máxima autoridad el delegado del Gobierno, José Manuel Rodríguez Uribes, en lugar del presidente autonómico, lo que ha achacado a un cambio del protocolo "de forma unilateral" por parte del Ejecutivo socialista.

Garrido, que ha cancelado su asistencia a este acto con motivo de la festividad de Los Ángeles Custodios esta misma mañana, ha explicado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que el motivo de esta decisión es precisamente la coincidencia del acto con la reunión del Consejo. "Hemos optado por tratar los asuntos que nos competen más directamente", ha explicado.

No obstante, ha criticado que, "dentro de la dinámica del Gobierno socialista", ha cambiado el protocolo de la ceremonia de manera que "el presidente de la Comunidad de Madrid no es la persona que representa a los madrileños, sino que al parecer es el delegado del Gobierno", lo que ha situado dentro del "sistema de ordeno y mando que ha impuesto el Gobierno socialista".

"En este caso, no he podido acudir pero me parece francamente mal que se cambie el modelo de asistencia", ha agregado, para recalcar que el delegado del Gobierno "no es la máxima autoridad en la Comunidad autónoma, sino que lo es el presidente".

Garrido ha felicitado a los policías, a quienes ha trasladado su agradecimiento "por el trabajo que realizan día a día, a veces en condiciones muy difíciles", haciendo alusión a la situación que "han sufrido en Cataluña, donde los poderes públicos lejos de apoyar su trabajo lo que han hecho es obstaculizárselo y poner palos en las ruedas".

Mientras Garrido ha acusado al Gobierno socialista de cambiar el protocolo del acto "de forma unilateral", fuentes de la Delegación del Gobierno han señalado que no ha cambiando nada este año con respecto a años anteriores.

En concreto, han explicado que la máxima autoridad en este acto todos los años es el delegado del Gobierno "porque ante la ausencia del ministro es el representante del Gobierno de España y la Policía Nacional, competencia exclusiva del Estado".

Asimismo, han explicado que le comunicaron el protocolo del acto al presidente por correo electrónico y que el guión contemplaba a las 12.25 horas una entrega de distinciones a la primera unidad de la UIP y a las 13 horas intervención con palabras.

Los que sí han acudido ha sido la presidenta de la Asamblea de Madrid, Paloma Adrados, o el delegado de Seguridad, Salud y Emergencias del Ayuntamiento, Javier Barbero, que ayer recibía el alta tras sufrir un desvanecimiento en su casa. En la agenda del presidente regional estaba prevista su asistencia. Sin embargo, a primera hora de esta mañana, se anuló.