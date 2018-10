Aguado y Villacís afean la ausencia de Garrido en el Día de la Policía: "El ego y la vanidad no son buenos consejeros"

Publicado 02/10/2018 15:58:31 CET

Los portavoces de Ciudadanos (Cs) en la Asamblea de Madrid y en el Ayuntamiento de la capital, Ignacio Aguado y Begoña Villacís, respectivamente, han criticado este martes la ausencia del presidente regional, Ángel Garrido, en los actos del patrón de la Policía Nacional, por lo que le han pedido explicaciones.

Tras asistir a dicho acto, Aguado ha mostrado su "extrañeza" por la ausencia a pesar de que sea un presiente "interino, por pocos meses". "Me hubiese gustado verle aquí porque está haciendo un feo a los agentes que esperaban verle. Espero que la razón no tenga que ver con no haber podido intervenir o entregar medallas. Un presidente autonómico tiene que estar por encima de las fotos y el márketing y representar a la Comunidad", ha apuntado.

El líder regional de Cs ha pedido a Garrido que "no caiga en los errores" que su antecesora, Cristina Cifuentes, quien "priorizaba la comunicación y márketing por encima de su máxima representación". "Dar una pataleta y salir de este acto por no tener el protagonismo que el pensaba que tenía que tener es un error", ha añadido.

"El ego y la vanidad es un mal consejero, especialmente en política. Aquí estamos para servir a los madrileños, no para ser protagonista, y menos en un día como este, en el que los protagonistas son los policías, que tenemos que rendir homenaje por el servicio que dan a los madrileños, no para ser protagonismo por quien está en la foto, el discurso de cierre o dar una medalla. Él tiene que estar preocupado de solucionar los problemas de los madrileños", ha proseguido.

Aguado ha dicho que ellos siempre aceptan donde les ubican en los actos y las responsabilidades que han de tener. "Hay que tomarse en serio la política como yo me la tomo. Dudo mucho que hayan entrado en esta guerra absurda de egos y vanidades. Espero que no haya sido motivo de vanidad o ego si no porque hubiera tenido algo en la agenda algo que le hubiera impedido venir", ha concluido.

Al respecto, Begoña Villacís "no entiende muy bien" la ausencia del presidente de la Comunidad, que parece que "tiene que ver con quién se sentaba en la silla del centro y quién cerraba el acto". También ha lamentado la ausencia de concejales del PP en el Ayuntamiento de la capital.

"Pero en este acto no podemos perder la vista a quienes les estamos rindiendo el respeto, que los son los policías. Los políticos pueden discutir entre ellos, pero el feo no se lo pueden hacer a la policía. Creo que omitir tu presencia en un acto como este, cuando es la Policía la que debería ser reconocida, yo no lo hubiera hecho", ha apostillado.

La concejal ha aprovechado la ocasión para mandar una felicitación a todos los agentes nacionales. "Este año hemos tomado conciencia de la importancia de su trabajo. Hemos tenido episodios como el que se vivió en Cataluña, donde fueron garantes del Estado de Derecho, momentos que tuvieron que vivir con muchas limitaciones. Por lo tanto, este año tenemos mucho que agradecerles", ha concluido.