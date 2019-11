Garrido ve "perfectamente factible" usar el móvil como título de transporte esta legislatura

Publicado 24/11/2019 10:59:57 CET

El consejero de Transportes, Movilidad e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido - EUROPA PRESS. EDUARDO PARRA

Advierte de que las obras de la parada de Metro de Gran Vía se dilatarán a lo largo del año que viene

MADRID, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Transportes, Movilidad e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, ha asegurado que es "perfectamente factible" utilizar el móvil como título de transporte público esta legislatura.

En una entrevista con Europa Press, Garrido ha indicado que la pretensión del Consorcio de Transportes de Madrid, organismo que él preside, es que el año que viene los usuarios puedan recargar desde el móvil las tarjetas de transporte, y que "el siguiente paso sería que el propio móvil fuera el título de transporte de cada uno de los usuarios", lo que "es perfectamente factible esta legislatura". En cuanto a la cobertura móvil, ha indicado que "la idea es que a lo largo del año que viene" haya "cobertura total".

De cara al futuro, Garrido ha abogado por "una gran aplicación que permitiera a cualquier usuario elegir la mejor combinación de transporte público y privado también". "Esa es la gran aplicación que falta y eso es hacia donde nos tenemos que dirigir, ese gran gestor inteligente de todo el transporte en la Comunidad de Madrid que facilite la vida a los ciudadanos", ha afirmado.

"En ello estamos, hay que ir avanzando, Metro está a la última en todas las tecnologías, a veces no podemos ir tan rápido como las empresas privadas, porque somos una empresa pública que tiene mucho condicionante, pero procuramos estar innovando continuamente", ha asegurado.

PRUEBA PILOTO DE TRENES SIN CONDUCTOR

Tras asegurar que Metro de Madrid es "uno de los metros más avanzados del mundo", ha aseverado que "no va a quedar fuera de las experiencias que ya están acometiendo otros metros en el mundo", en referencia a los trenes sin conductor. Tras señalar que en Barcelona ya funcionan trenes sin conductor, ha reiterado que Metro de Madrid va a "acometer alguna experiencia piloto de manejo de trenes sin conductor".

"Es posible, con la nueva serie que vamos a incorporar, la conducción sin un maquinista dentro, y vamos a considerarlo y haremos una prueba piloto, creo que eso es lo razonable", ha añadido Garrido, quien ha asegurado que el metro automático "ya es no solo el futuro sino el presente de algunas redes de Metro".

Respecto a la compra de 67 nuevos trenes, ha confirmado que están "terminando los pliegos", al tiempo que ha reafirmado el compromiso de contratar más de 300 maquinistas, lo que "es importante para la mejora de frecuencias en Metro" y "para poder poner en marcha la apertura de Metro 24 horas" los fines de semana.

En cuanto al servicio de Metro 24 horas los fines de semana y vísperas de festivo, así como a la gratuidad del transporte público para los mayores de 65 años, ha defendido que "es bueno hacerlo progresivamente y gradualmente, primero por razones económicas y presupuestarias (...) pero también porque es bueno ir viendo la respuesta y la demanda que hay de los servicios que queremos prestar".

La apertura 24 horas se va a acometer en tres etapas. Así, en 2020 se retrasará el cierre hasta las 2.30 horas de la madrugada, lo que beneficiará a 1,1 millones de usuarios al año con un coste estimado de 9 millones de euros. En 2021 o incluso 2020, según los resultados, se adelantará la apertura a las 5.00 horas de la mañana, con lo que los beneficiarios aumentarán a 2,3 millones y el coste a 14 millones. Finalmente, antes de que acabe la legislatura, se abrirá las 24 horas, para beneficio de 3,4 millones de viajeros con un coste de 37 millones.

ABONO TRANSPORTES

Para Garrido, es una medida que beneficiará "especialmente a los jóvenes" pero también a sus padres, que saben que van a utilizar el transporte público de madrugada, lo que "da seguridad y da una mayor prestación de transporte público y por tanto una mayor cultura de transporte público".

Por otro lado, el abono transportes de mayores de 65 bajará tres euros al año hasta la gratuidad en 2023, sin que se contemplen rebajas para los jóvenes. "No lo hemos planteado porque primero tenemos que cumplir los compromisos que están en el programa de Gobierno, son muchos y costosos, y por tanto vamos a intentar primero cumplir aquello que llevamos comprometido", ha argumentado Garrido.

Además, ha defendido que "el abono transporte joven funciona fantásticamente bien, superó todas las expectativas y ha creado en los jóvenes una cultura de transporte público como ninguna otra medida", así como que con la tarifa plana de 20 euros ya "se ha hecho bastante de cara al colectivo de los jóvenes".

OBRAS DE GRAN VÍA Y AMPLIACIONES

En materia de obras, Garrido ha advertido de que los trabajos en la parada de Metro de Gran Vía se dilatarán a lo largo de 2020. "La previsión es que en los primeros meses del año que viene se finalice lo que llamamos obras de emergencia", ha indicado Garrido, quien ha explicado que estas obras se tuvieron que poner en marcha ante la aparición de restos arqueológicos, para conservarlos, "siempre de la mano de la Dirección General de Patrimonio". Y, ha proseguido, "después comenzará ya a intervenir Metro, que tiene que hacer el resto de obras".

"Esta obra se va a dilatar a lo largo del año que viene, sin duda, pero estamos conservando lo que es de todos", ha recalcado Garrido, quien ha reconocido que también habrá sobrecostes. "Tenemos que terminar la obra y una vez que la completemos sabremos ya con exactitud lo que ha costado", ha agregado.

En cuanto a las ampliaciones comprometidas, que se llevarán a cabo en las Líneas 3 (hasta Getafe), 5 (hasta el aeropuerto) y 11 (hasta Conde de Casal, donde se construirán un "gran intercambiador), ha apuntado que el año que viene lo dedicarán a "elaborar los proyectos".

Garrido ha destacado que será la primera vez "en muchos años" que se van a construir nuevas paradas con ampliaciones de líneas de Metro, y ha asegurado que la legislatura pasada se tuvieron que afrontar obras en los túneles que "llevaron mucho gasto" y "poco visibles para el usuario".

"Esta legislatura tendremos la ocasión de hacer proyectos que creo que serán mucho más visibles para el usuario como puede ser la ampliación de líneas o, como estamos haciendo ahora, la mejora de la accesibilidad con construcción de ascensores para que pueda acceder todo el mundo", ha apuntado.

Garrido ha indicado que la estación de García Noblejas mantendrá su nombre, a pesar de la ley de la Memoria Histórica, ya que, según ha explicado, "sin haber examinado eso en particular", el Gobierno regional "está, sobre todo, a las cosas que de verdad importan a los ciudadanos".

"Yo no conozco a nadie que me haya preguntado jamás sobre el cambio de un nombre de una estación de Metro, por lo tanto, no voy a hacer el caldo gordo a quienes se preocupan de esas cosas que creo que son nimiedades para los madrileños, y sí me voy a ocupar de que tengan más estaciones de Metro, de que puedan bajar en ascensores, de que tengan más frecuencias, que es lo que a mí me compete", ha aseverado.

PLAN DE DESAMIANTADO

En cuanto al plan de desamiantado, ha asegurado que se están "dando progresivamente todos los pasos" y que la idea es completarlo en 2025, según lo previsto, para lo que destinarán más de 140 millones de euros. Sobre la denuncia del metro de Buenos Aires por la venta de trenes con amianto, ha indicado que cuando los servicios jurídicos reciban la demanda que se formule defenderán los intereses de la compañía y estarán a lo que les soliciten las autoridades judiciales.

Por otro lado, Garrido ha puesto de manifiesto su apuesta por la intermodalidad, para lo que ha recalcado la importancia de los aparcamientos disuasorios, con la puesta en marcha "a principios de diciembre" del primero, en Colmenar Viejo, mientras que el segundo previsiblemente será en Madrid Capital, en Ciudad Universitaria, con 1.500 plazas, según ha indicado.

