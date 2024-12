Getafe presentará el Kit de Autodefensa Integral ante la violencia estética machista

GETAFE 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Getafe, a través de la Concejalía de Mujer e Igualdad, presentará el próximo 13 de diciembre el Kit de Autodefensa Integral ante la violencia estética machista "para explicar qué es, "con ejemplos claros, ya que conocer el problema es parte de la solución".

En el kit se asegura que la violencia estética machista es imponer estándares arbitrarios o artificiales de belleza a las mujeres, que son "irreales e inalcanzables", y que "no tienen nada que ver con la realidad (que tiene una maravillosa diversidad corporal)".

Así, parece que lo que "no cumple estas normas es defectuoso" y se tiene que cambiar, pero esto "provoca inseguridad o ansiedad para estar perfectas, aislamiento, depresión, baja autoestima y en los casos más graves trastornos de la conducta alimentaria".

Por ello, aconsejan hacer deporte desde "el amor al cuerpo y no desde el odio", cuidar la alimentación de la mano de nutricionistas y "no de influencers de Tik Tok" o de amigas, así como evitar hacer comentarios sobre el físico de otras personas, porque "las chicas reales nunca son perfectas y las chicas perfectas nunca son reales".

Además, recomiendan desconectar de las redes sociales de vez en cuando y de "los filtros ultrabelleza super plus", porque "no hay nada más sexy que una persona que se quiere como es, sin complejos".

Entre los ejemplos de violencia estética machista, se recogen comentarios no solicitados sobre el cuerpo de las mujeres como "deberías arreglarte", "eres guapa pero no sabes sacar partido", "estás igual que siempre, no envejeces" o "parece un hombre".