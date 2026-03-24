El Gobierno de Almeida avanza 1.600 nuevos árboles para el parque que rodeará el cantón de Montecarmelo

El concejal delegado de Limpieza y Zonas Verdes y concejal de Fuencarral-El Pardo, José Antonio Martínez Páramo, durante su intervención en el Pleno - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El concejal delegado de Limpieza, José Antonio Martínez-Páramo, ha avanzado este martes nuevos detalles del proyecto de zonas verdes para el barrio de Montecarmelo que rodeará el nuevo cantón de limpieza, que consistirá, tal y como ha reiterado, en vestuarios para trabajadores, un almacén para los carritos y utensilios y oficinas para el personal administrativo.

El anuncio se ha realizado durante el Pleno de Cibeles, durante la proposición socialista --que no ha salido adelante con el 'no' del PP-- en la que se instaba a paralizar las obras del cantón de limpieza y la base de Selur de Montecarmelo.

Vecinos de este barrio de la capital han asistido a la sesión y se han manifestado frente al Palacio de Cibeles, sede del Ayuntamiento, para exigir también la paralización de esta instalación.

Durante su intervención, Martínez-Páramo ha desgranado que en el entorno del cantón se creará una zona verde de de 6,3 hectáreas y csai 4 millones de euros de inversión. "Son dos parques, uno de 2,6 y otro de 1,8 millones de euros, con carril bici, área canina y zonas infantiles", ha afirmado.

En concreto, el proyecto contempla que, una vez se modifique el uso de los 63.000 m2 que conforman el futuro parque como zona verde, se realizará una primera intervención de acondicionamiento de este terreno, que contará en total con 1.652 árboles, entre ellos pinos, algarrobos, saúcos, almeces, cipreses, fresnos o manzanos.

Este parque, según Páramo, se construirá alrededor del nuevo cantón de limpieza, que acogerá a los profesionales del servicio de limpieza viaria y estará protegido por una pantalla vegetal. Su ejecución comenzará en el mes de abril, tal y como anunció anteriormente el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante.

"HABLAMOS DE MAQUINARIA DE USO INDUSTRIAL"

Durante la defensa de su iniciativa, la concejala socialista Emilia Martínez Garrido, ha acusado al Gobierno municipal de incumplir "la promesa de no iniciar las obras sin consenso".

"Esto es una cuestión de credibilidad, de respeto a los vecinos y de respeto institucional", ha subrayado, insistiendo en que el proyecto "no ha cambiado". Se refiere así a los últimos anuncios realizados por el Gobierno municipal en los que afirman que el cantón de Montecarmelo estará listo a final de año, con unas instalaciones "al mínimo" y vestuarios para los trabajadores y sin base del Selur.

"No hablamos de vestuarios o carritos, hablamos de un parque de maquinaria de uso industrial", ha advertido la socialista, quien ha detallado que la actuación contempla "maquinaria industrial, talleres, almacenamiento de residuos, muelles de descarga o autocompactadoras" y ha recalcado que "de los más de 10.000 metros cuadrados, apenas un 6% se dedica a oficinas y vestuarios".

"Esa es la realidad", ha remarcado, mostrando desde el atril el informe elaborado por la Plataforma No al cantón y la asociación vecinal de Montecarmelo 'Decálogo de mentiras del Ayuntamiento de Madrid'.

MÁS MADRID Y VOX ACUSAN A PP DE "ENGAÑAR" A VECINOS "DURANTE AÑOS"

Desde Vox, el concejal Ignacio Ansaldo ha acusado al Gobierno de Almeida de haber "engañado" a los vecinos durante años. "Les han mentido en tantas cosas y tanto tiempo que no se fían", ha señalado.

"¿Qué se va a construir? ¿Dónde está ese proyecto?", ha planteado, al tiempo que ha instado a retirar el vallado de 14.000 metros cuadrados. "Con este tema no nos cuadra nada", ha añadido, al tiempo que ha reclamado que "cesen las obras" del cantón y que la instalación se traslade a otro emplazamiento.

En el mismo sentido se ha pronunciado el concejal de Más Madrid José Luis Nieto, quien ha asegurado que el Gobierno municipal "lleva tres años mintiendo a los vecinos" y ha vinculado los últimos anuncios para "minimizar" el "daño" electoral que puede sufrir el PP en las próximas elecciones municipales.

"Tras años mintiendo, ¿cómo esperan que ahora les crean?", ha cuestionado. "No han paralizado la obra, no tenemos nuevo proyecto y no hay transparencia".

Nieto ha criticado también el impacto ambiental de las actuaciones. "Ya se han cepillado 200 árboles", ha lamentado, acusando al Ejecutivo de actuar con "incompetencia" y "falta de respeto".

"EL PROYECTO SIGUE ADELANTE Y SIGUE SIENDO UN MEGACANTÓN"

La concejala socialista Meritxell Tizón ha asegurado que el Gobierno municipal debería "pedir perdón" por "mentir" a los vecinos. "Les prometieron no iniciar las obras sin consenso y han hecho exactamente lo contrario", ha reprochado.

"El proyecto sigue adelante y sigue siendo un megacantón de más de 10.000 metros cuadrados", ha afirmado. "Han perdido toda la credibilidad", ha añadido.

Frente a las críticas de la oposición, el concejal delegado de Limpieza, José Antonio Martínez-Páramo, ha acusado a la oposición de "mentir" y de "meter miedo a los vecinos". "Mienten, mienten absolutamente", ha reiterado.

El edil ha negado que se hayan iniciado obras del Selur. "¿Qué obras del Selur se han empezado? Si no hay ni un proyecto presentado", ha defendido, insistiendo en que "no se puede paralizar algo que no se ha iniciado en ningún caso".

Asimismo, ha reiterado que el proyecto contempla "almacén, vestuarios y carritos" además de un gran parque, que se podrá empezar a ver "en una semana". "En una semana lo van a ver, porque se van a retirar las vallas (...) y verán entonces que estábamos, como siempre, diciendo la verdad", ha zanjado.