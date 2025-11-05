El Gobierno de Almeida subraya el carácter social y las inversiones de sus Presupuestos para 2026

La vicealcaldesa de Madrid y delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, ha subrayado el carácter social y las inversiones recogidas en los Presupuestos de 2026, que incluyen las tres grandes obras de la ciudad y también nuevas medidas de apoyo a la natalidad.

"Son unos presupuestos que lógicamente vienen muy marcados por las grandes inversiones de la ciudad", ha manifestado Sanz en declaraciones a la prensa en la calle Cullera, hasta donde se ha desplazado para supervisar el funcionamiento del nuevo sistema de videovigilancia.

Más allá de esto, la vicealcaldesa ha incidido en que los Presupuestos de la ciudad para el año que viene reflejarán las inversiones de las obras en la capital, pero también incorporarán las nuevas "ayudas de fomento de la natalidad", mientras que el área de servicios sociales se verá "muy reforzada".

Según ha apuntado, el "reequilibrio territorial" es "una absoluta prioridad" para el Ayuntamiento madrileño, subrayando además que se trata de presupuestos inversores que "van a seguir bajando impuestos", como ya se adelantó en la aprobación de las ordenanzas fiscales.