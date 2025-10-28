El Gobierno aprueba la adjudicación de 4,4 millones al Instituto madrileño Imdea Networks

Rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la adjudicación de 4,4 millones de euros a Imdea Networks, el instituto madrileño de investigación en redes de datos, en el marco de la Línea Piloto de Fotónica Integrada.

Según ha indicado la Delegación del Gobierno en Madrid en un comunicado, esta adjudicación ha sido en el marco de dos programas de la Comisión Europea enmarcados en la Chips JU, la asociación públio-privada impulsada por la UE que financia proyectos de ciencia, innovación y fabricación de componentes y sistemas electrónicos.

El IMDEA Networks se ha sumado así a las cuatro entidades que resultaron adjudicatarias el pasado mes de julio en esta misma convocatoria, el Instituto de Ciencias Fotónicas (ICFO) (adjudicado 23,1 millones de euros; recibirá 46,2 millones de euros en total); la Universidad Politécnica de Valencia (16,5 millones de euros adjudicado, inversión total de 33 millones de euros); el Centro Nacional de Microelectrónica (CNM) (15 millones de euros adjudicado, inversión total 30 millones de euros) y la Universidad de Vigo (7,5 millones de euros adjudicado, 15 millones de euros inversión total).

Por tanto, se invertirán en total 133 millones de euros para impulsar la investigación y el desarrollo de "chips más rápidos y con menor consumo energético", gracias al uso de la luz (fotones) en lugar de electrones.

El Consejo de Ministros ha aprobado también este lunes una adjudicación de 3,9 millones de euros, --en el marco del Programa Centros de Competencia de la Chips JU-- para crear dos centros de competencia en España, que facilitarán a las empresas españolas del sector, especialmente PYMES, "mejorar su productividad" mediante el acceso a conocimientos técnicos y espacios de experimentación en el ámbito de los semiconductores.

Al igual que en el Programa de la Línea Fotónica Integrada, la Comisión aporta la misma cantidad que la adjudicada por el país miembro, por lo que la inversión movilizada será de casi 8 millones de euros.

Uno de los centros de competencia es el PIXSpain Competence Centre, dotado con un millón de euros. Participan en él la Universitat Politècnica de València (UPV); la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC); la Fundaciò Institut de Ciències Fotòniques (ICFO); la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M); la Universidad de Vigo; y la Universidad de Málaga (UMA).

Otro de ellos, es el MicroNanoSpain Competence Centre que recibirá 3 millones de euros y en él participan la Asociación Española de la Industria de Semiconductores; la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas; el Barcelona Supercomputing Centre; la Universidad Politécnica de Madrid; la Universitat Politècnica de València (UPV) y la Universidat Politècnica de Catalunya.