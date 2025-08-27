El Gobierno de Ayuso avanza que los Presupuestos de 2026 mantendrán bajadas de impuestos y exige los suyos a Sánchez

MADRID 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha asegurado este miércoles que el Ejecutivo autonómico trabaja ya en la elaboración de los Presupuestos de 2026, en los que se mantendrá la política de bajadas de impuestos, y ha exigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que presente los suyos.

Así lo ha manifestado el que también es portavoz del Ejecutivo madrileño en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, donde ha indicado que desde Sol no renunciarán al incremento de la recaudación derivado del "dinamismo económico" de la región y que sirve para "mejorar los servicios públicos".

Para el consejero, la línea de los Presupuestos autonómicos de los últimos años permite que la Comunidad de Madrid cuente con "la fiscalidad más equilibrada" y "los impuestos más bajos de toda España". "Seguiremos trabajando en esa doble línea de mantener la fiscalidad (...) porque eso nos permite además tener recursos para luego financiar servicios públicos en nuestra región", ha dicho.

Por otro lado, el portavoz del Ejecutivo autonómico ha recordado que la Comunidad de Madrid ya aporta el 75 por ciento al fondo de garantía de servicios públicos fundamentales y ha defendido que, pese a las bajadas fiscales aplicadas en la región, la recaudación continúa aumentando gracias al crecimiento económico.

Finalmente, García Martín ha criticado al Gobierno central de Pedro Sánchez por "no querer abordar la reforma del sistema de financiación autonómica, caducado desde hace más de diez años", a la par que ha exigido al Gobierno que "vuelva de vacaciones" y trabaje en "presentar una cuestas en tiempo y forma en las Cortes Generales".