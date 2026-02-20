El Gobierno de Ayuso cree que el delegado no debe hacer "un balance triunfalista" de criminalidad y pide más agentes

Archivo - El consejero de la Presidencia, Miguel Ángel García, durante una rueda de prensa, tras una reunión de la presidenta de la Comunidad de Madrid con la portavoz del PSOE en la Asamblea, en la Real Casa de Correos - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha afirmado este viernes que el delegado del Gobierno, Miguel Ángel García Martín, no debe hacer "un balance tan triunfalista" de criminalidad, al aumentar algunos tipos de delitos, y ha pedido más medios y agentes para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en la región.

"La criminalidad en el conjunto de España ha crecido y en la Comunidad de Madrid han aumentado los homicidios, han aumentado las agresiones sexuales y ha aumentado el tráfico de drogas", ha señalado el también portavoz del Gobierno autonómico desde Colmenar Viejo en declaraciones a los periodistas.

Considera que, frente al mensaje "triunfalista", el delegado no está haciendo "la tarea que le corresponde" y ha subrayado que faltan más de 1.500 guardias civiles en toda la Comunidad de Madrid, algo que transmiten también "todos y cada uno de los ayuntamientos".

También García Martín ha subrayado que hay que dotar de mejores medios a este cuerpo ya que hay en la región casas cuartel de la Guardia Civil "en auténtica ruina". "Lo que le exigimos al ministro (Fernando Grande) Marlaska y también al delegado del Gobierno más efectivos y actuar contra la delincuencia".

La Comunidad de Madrid culminó el pasado año 2025 con una tasa de criminalidad de 54,9 infracciones por cada millar de habitantes, la cifra más baja de las dos últimas décadas --a excepción de los años de pandemia-- a pesar de registrar "el mayor incremento poblacional" de la historia de la región.

Según los datos aportados, la criminalidad convencional ha bajado en un total de 6.000 delitos al año, lo que supone un descenso del 1,8%. En este ámbito han aumentado los homicidios hasta alcanzar los 33 delitos, aunque por debajo de la media de los últimos diez años, mientras que los homicidios en grado de tentativa han bajado en casi el 10%.