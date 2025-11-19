Gobierno de Ayuso cree que "no solamente" Cerdán tiene que "dar explicaciones" por "gravísima corrupción" en el PSOE

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, y portavoz del Gobierno autonómico, Miguel Ángel García Martín, durante una rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid - Diego Radamés - Europa Press

MADRID 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha valorado que "no solamente" el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán tiene que "dar explicaciones" por los "gravísimos casos de corrupción" en el PSOE.

Así lo ha expresado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno después de que el instructor del 'caso Koldo' en el Tribunal Supremo (TS), Leopoldo Puente, haya puesto en libertad a Santos Cerdán tras 4 meses y 20 días en prisión provisional por su presunto "papel principal" en la trama de adjudicación de obra pública a cambio de comisiones que se investiga en el 'caso Koldo', pero le ha impuesto medidas cautelares --prohibición de salida del país y firma quincenal en sede judicial-- ante los fuertes indicios en su contra.

"Tendremos que esperar a que finalice esa instrucción, pero lo que ponen de manifiesto todos esos informes es que ya una vez que Pedro Sánchez había ganado primarias, pues prácticamente había comenzado esta pago de mordidas como consecuencia de contrataciones públicas", ha criticado el portavoz del Gobierno autonómico.

Así, cree que el propio presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, "tendrá que dar explicaciones" sobre el informe de la UCO y de "cómo es posible que él no se enterara de absolutamente nada".

Por otro lado, el consejero ha recordado que se han cumplido justo dos años desde que se formó el Gobierno de Pedro Sánchez en una legislatura que comenzó "con cesiones a los golpistas y a los independentistas" y continúa con un Ejecutivo "débil en manos precisamente de los enemigos de España con cesiones y con pagos de peaje".

Además, y sobre financiación, ha señalado que se trata de un sistema "a la carta" para Cataluña con el objetivo de "seguir pagando las parias a los partidos golpistas y a los partidos independentistas", a la vez que queriendo "penalizar" a Madrid porque es una región que es "leal con España".

"Esta misma semana también conocíamos un nuevo informe de la UCO donde se reflejan esas mordidas que Santos Cerdán cobró a determinadas empresas nada más que Pedro Sánchez ganó el proceso de primarias en su propio partido y por tanto aquí la gran pregunta es ¿Pedro Sánchez conocía todo esto y lo tapó?", se ha preguntado.