El Gobierno de Ayuso cree que Sánchez es "un cadáver político" y critica que fuera al Senado "arrastrando los pies"

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, y portavoz del Gobierno autonómico, Miguel Ángel García Martín, durante una rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Gobierno - Diego Radamés - Europa Press

MADRID, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha afirmado este viernes que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es "un cadáver político" y ha criticado que fuera ayer al Senado "arrastrando los pies".

En declaraciones a los periodistas desde el Archivo Judicial Provincial, ha valorado que Sánchez es "un autócrata" que fue a la Cámara Alta porque "tenía la obligación de comparecer en una comisión de investigación después de estar 500 días, que se dice pronto, sin pisar" esta institución.

"Ayer lo que vimos es un autócrata que no contestó a ninguna de las preguntas que se le realizaban. Y ayer vimos que contestó con evasivas, no me acuerdo, no lo recuerdo, o directamente no contestó a ninguna de las preguntas de los senadores, en particular a las preguntas del senador del Grupo Parlamentario Popular", considera García Martín.

Considera por ello que lo que tiene que hacer Sánchez es "irse" del Palacio de La Moncloa, convocar elecciones y "apartarse definitivamente de la política" porque ha sido "muy dañino" para España al traer al país "la corrupción de Estado".

Por otra parte, ha indicado que están acostumbrados a que Sánchez esté "obsesionado con la presidenta de la Comunidad de Madrid", después de nombrarla en alguna ocasión en la comisión, ya que "prácticamente a lo único que se dedica es a hacer oposición al Gobierno legítimo de Isabel Díaz Ayuso".