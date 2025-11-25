El Gobierno de Ayuso cree que Sánchez "no está legitimado" para nombrar a una nueva fiscal general

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, y portavoz del Gobierno autonómico, Miguel Ángel García Martín, durante una rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, en la Real Casa de Correos, a 29 d - Diego Radamés - Europa Press

MADRID 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha valorado este martes que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "no está legitimado" para nombrar a una nueva fiscal general tras la condena a Álvaro García Ortiz.

Así lo ha expresado en declaraciones a los periodistas tras inaugurar el Tren de la Navidad, después de que el Gobierno haya anunciado la elección de Teresa Peramato como nueva fiscal general del Estado, un día después de que Álvaro García Ortiz renunciara al cargo por la condena del Tribunal Supremo (TS).

"Por desgracia hemos tenido que asistir todos a un fiscal general del Estado que se ha sentado en el banquillo de los acusados por saltarse la ley que juró proteger", ha denunciado el consejero, quien considera que Sánchez no puede nombrar a un nuevo fiscal que dé "al menos apariencia de independencia".

Así, García Martín ha subrayado que Pedro Sánchez está "inhabilitado" para poder nombrar "a un fiscal general ni a ninguna otra persona" tras tratar de "colonizar todas y cada una de las instituciones".

"También lo ha intentado con la Fiscalía, también lo ha intentado con el Poder Judicial que ha sabido poner pie en pared y, por tanto, en este caso tenemos que celebrar que el Estado de Derecho haya salido victorioso", ha expresado el consejero, quien ha lamentado que España esté siendo "noticia en la prensa internacional" por la condena al fiscal general.