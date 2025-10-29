Gobierno de Ayuso critica que Sánchez lleve "500 días sin pisar el Senado" y lo haga cuando "no le queda más remedio"

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, y portavoz del Gobierno autonómico, Miguel Ángel García Martín, durante una rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid - Diego Radamés - Europa Press

MADRID, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha criticado este miércoles que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lleve "500 días sin pisar el Senado" y lo vaya a hacer mañana porque "no le queda más remedio", además de reprochar su intento de "maniatar" al Poder Judicial.

"Mañana el propio presidente del Gobierno tendrá que rendir cuentas, en este caso en el Senado, después de más de 500 días sin pisar la Cámara Alta. Y no lo hace por respeto institucional, no lo hace por sentido del deber, lo hace porque no le queda más remedio, tiene que acudir a una comisión de investigación", ha afirmado el también portavoz del Gobierno autonómico en referencia a la investigación sobre el 'caso Koldo'.

Así, ha subrayado que Sánchez está ahora "en una encrucijada" porque si "miente, podrá ser puesto a disposición judicial" y si dice la verdad "probablemente también acabe siendo puesto a disposición judicial por alentar, por permitir o por impulsar posibles casos de corrupción planeados desde el Palacio de La Moncloa".

Además, ha criticado la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal que pretende "arrebatar" la instrucción de los procedimientos penales a los jueces para dársela a la Fiscalía, con un fiscal, Álvaro García Ortiz, que es "de su cuerda y que no ha dudado en saltarse la ley que juró prometer",

García Martín ha reprochado que se intente también limitar el ejercicio de la acusación popular, que "ha destapado grandes casos de corrupción que afectan al partido de Pedro Sánchez, a la familia y a su Gobierno".