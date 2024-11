El Gobierno de Ayuso, al fiscal general del Estado: "Si trata de buscar a Miguel Ángel Rodríguez, le va a encontrar"

MADRID 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha sostenido que si el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que "trata de buscar" al jefe de gabinete de la Presidencia de la Comunidad, Miguel Ángel Rodríguez, "le va a encontrar".

Así lo ha manifestado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, donde ha sido preguntado por los periodistas tras pedir García Ortiz que Rodríguez sea citado a declarar en la causa en la que se le investiga por la presunta revelación de secretos que le atribuye Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

"La única valoración que podemos hacer es que, desde luego, se trata de una cortina de humo, una vez más. Una cortina de humo para tratar algo que es extremadamente grave y es que tenemos a un fiscal general del Estado que está imputado por saltarse una ley que juró proteger", ha sostenido.

En este sentido, lo que ha querido trasladar tanto al fiscal general como a su defensa es que "no hay bulo, que no hay cortina de humo, que no hay fango, que pueda tapar el escándalo" que le afecta, ya que, a su parecer, este decidió "utilizar para su defensa los medios del Estado".

"TRES ABOGADOS DEFENSORES"

"Y a falta de un abogado tiene tres, tres abogados defensores: la propia Abogacía del Estado, la propia fiscal que tendría que ejercer la acusación pero que es subordinado del fiscal general del Estado, con lo cual ya me dirán ustedes qué tipo de acusación puede realizar, y también su propio abogado", ha resaltado. Considera que esto es "inédito en democracia" y que está "abochornando" no solo a España sino "a toda la comunidad internacional".

"Yo lo que le digo al fiscal general, y lo conozco bien, que si trata de buscar a Miguel Ángel Rodríguez, desde luego, le va a encontrar", ha lanzado.

Preguntado por el tono del mensaje que Rodríguez escribió en sus redes sociales tras conocer la noticia ("Fiscal General: si me llamas a declarar vas a ir pá'lante!!!"), García Martín ha señalado que "cada uno en sus redes sociales puede expresarse como considere, como no podría ser de otra manera".

"Insisto, las explicaciones, el fiscal general no las va a tener que dar en redes sociales, las va a tener que dar ante un tribunal, insisto, por saltarse una ley", ha insistido.