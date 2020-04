El Gobierno municipal traslada este jueves un documento a pactar con la oposición para reactivar Madrid

MADRID, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El gobierno presidido por el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, y la vicealcaldesa, Begoña Villacís, trasladará este jueves a la oposición el documento con el que empezar a trabajar los pactos para la reactivación de la ciudad, tanto social como económicamente, han informado varios grupos municipales a Europa Press.

Almeida ya adelantó la semana pasada que sería a lo largo de ésta cuando remitirían a la oposición un documento con medidas a pactar desde la unidad y "minimizando lo que distingue (a unos partidos de otros) para alcanzar puntos comunes", donde todos se sientan "reconocidos para solventar lo antes posible la posible crisis económica y social" del coronavirus.

"Este equipo de Gobierno entiende que es muy conveniente dar una imagen en Madrid de unidad institucional para afrontar la crisis económica y social y no sólo a corto plazo", expuso Almeida en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno la semana pasada. Así, será el Ejecutivo el que formulará una serie de propuestas, tanto formales como de fondo siendo el Gobierno el que lidere el proceso. Eso no quita que se abra al debate de todas las iniciativas que plantee la oposición.

Tras la Junta de Portavoces de este miércoles, reconvertida en comité de crisis, el portavoz socialista, Pepu Hernández, ha destacado que para ellos es muy importante alcanzar ese acuerdo porque "sería la mejor plasmación de la unidad de todos para reactivar la ciudad y evitar que nadie se quede atrás por falta de recursos y apoyos".

"Queremos que se llegue a un acuerdo amplio, abierto a todos los que quieran aportar y sin excluir a nadie, donde toda la sociedad civil madrileña se vea representada", ha indicado Pepu Hernández en un comunicado.

El edil socialista ha defendido que con los pactos no sólo se buscar volver a la normalidad lo antes posible sino aprovecharlos "para corregir muchos problemas, desigualdades y desequilibrios que hay en la ciudad". "La disposición del PSOE está fuera de toda duda porque nos importa la salud lo primero y después la atención a los más necesitados, el bienestar de todos, el mantenimiento de las empresas y el empleo", ha remachado Pepu Hernández.

"APOYO TOTAL" DE MÁS MADRID

La portavoz mediática de Más Madrid, Rita Maestre, prometió en el Pleno extraordinario del pasado 17 de abril "apoyo total" de su grupo a las medidas que adopte el Gobierno municipal porque entienden que "quieren lo mejor para la ciudad" e instó a que la reconstrucción necesaria como consecuencia de la pandemia de coronavirus se haga con "impulso público".

La edil ofreció al Ejecutivo los 'Pactos de Cibeles', con los que espera que se sume el mayor número de partidos, si no todos, además de organizaciones sociales, sindicatos y empresarios. Creen en Más Madrid que es el momento de ir a una "fiscalidad justa reforzando la progresividad y para reducir la brecha social, que va a ir a más", unido a un refuerzo del comercio y la hostelería, una apuesta por los mercados municipales y la recuperación del comercio de proximidad, de modo que los distritos aumenten los contratos que tienen con ellos.

Más Madrid incluye la creación de un fondo de emergencia habitacional que cubra las mensualidades del alquiler entre quienes hayan sufrido ERTE y como complemento a las ayudas del Estado, unido a la opción de que el Ayuntamiento vaya al mercado de segunda mano para comprar vivienda.

ORTEGA SMITH: "TIEMPO HABRÁ PARA LAS RESPONSABILIDAD POLÍTICAS Y PENALES"

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid y secretario general de la formación, Javier Ortega Smith, sostuvo en el mismo Pleo que "tiempo habrá para las responsabilidades políticas y penales" dado que España "ocupa el primer lugar en el número de muertos en comparación con su población" pero que ahora no toca "criticar la gestión de este gobierno socialcomunista".

Es una decisión que toman "por responsabilidad", aunque no estén "de acuerdo con la manera que el Gobierno de la Nación está gestionando la crisis". Ortega Smith remarcó que el Pleno sirvió para demostrar que el Ayuntamiento está funcionando en un momento en el que no "no hay que criticar sino sumar esfuerzos" trabajando ya en el día después y ante la crisis humanitaria que se avecina.