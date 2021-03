Gobierno municipal ve a Más Madrid "más preocupado por batallas internas" que "por los problemas de los madrileños"

MADRID, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Gobierno municipal del Ayuntamiento de Madrid, Inmaculada Sanz, ha asegurado este jueves que la escisión de Más Madrid "responde a dinámicas internas de los partidos", pero "no parece muy beneficioso para los madrileños que parezcan estar más preocupadas por batallas internas que por sus problemas".

Así se ha pronunciado Sanz, en rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno de la ciudad, tras conocerse que los ediles de Más Madrid Marta Higueras, José Manuel Calvo, Luis Cueto y Felipe Llamas, reunidos en torno a la estrategia 'Recupera Madrid', se "separan" del grupo municipal para ser "fieles al proyecto original liderado por Manuela Carmena" en las elecciones de 2019.

Sanz ha indicado que aún no saben "cómo afectará a los equilibrios de los plenos" en Cibeles, y que habrá que "esperar" porque "han pedido un informe jurídico". "Tenemos que esperar a lo que nos puedan decir; no me atrevo a aventurar lo que pueda pasar sobre distintas posibilidades", ha apuntado a continuación.

Requerida sobre el tipo de oposición que desarrollan, Inmaculada Sanz ha aseverado que "cada uno hace su labor como considera oportuno" pero que "parece que no hay mucho acuerdo entre ellos".

Por contra, ha puesto en valor que el gobierno de coalición entre PP y Cs está "centrado en gobernar, en sacar adelante el proyecto".