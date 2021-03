Villacís asegura que todos los concejales "merecen respeto"

MADRID, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha asegurado este jueves tras la salida de cuatro concejales de Más Madrid --Marta Higueras, José Manuel Calvo, Felipe Llamas y Luis Cueto-- que "todos merecen respeto" y que ha trabajado "con todos ellos".

"Me parece que merecen todo el respeto como concejales que son del Ayuntamiento de Madrid. A mí sinceramente no me gusta opinar de lo que está pasando en otros partidos", ha afirmado la vicealcaldesa en declaraciones a los medios tras asistir a un minuto de silencio por el último caso de violencia de género.

Villacís ha señalado que con Marta Higueras sacaron adelante los Pactos de la Villa y que todos "merecen respeto como todos los partidos en democracia".

Sobre la situación jurídica de los cuatro ediles tras separarse de esta formación, la vicealcaldesa ha explicado que tiene que ser el Pleno el que decida sobre este asunto, aunque ha subrayado que todos los concejales, sean del grupo que sean, cuentan con unos derechos políticos en democracia porque todos han sido votados en las urnas.