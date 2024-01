Goiricelaya, sobre la polémica con la obra 'Altsasu': "Estoy encantada con la no conformidad, tiene que generar debate"

La obra, en La Abadía del 18 al 28 de enero, reflexiona desde la ficción documental sobre la agresión a guardias civiles y sus parejas en 2016

Tras su estreno en 2021 en el Teatro Arriaga de Bilbao y tras acumular dos nominaciones a los Premios Max y más de 70 funciones en países como España, Colombia o Uruguay, 'Altsasu' llega a Teatro de la Abadía para reflexionar desde la ficción documental sobre la agresión sufrida por dos guardias civiles fuera de servicio y sus parejas durante las fiestas de Alsasua (Navarra) en 2016, altercados que llegaron a vincularse con la situación del Instituto Armado y la situación en el País Vasco y la Comunidad Foral.

Una obra que llega a la capital madrileña no exenta de polémica tras las críticas de Vox a su representación por considerar que "blanquea el terrorismo" y pedir que no se representara sobre las tablas de La Abadía.

Precisamente sobre esta polémica, la directora de 'Altsasu', María Goiricelaya, se ha mostrado "encantada" con la "no conformidad" y la "pluralidad de miradas" sobre su creación, pues defiende que el teatro como elemento "transformador" en el que cree "tiene que generar debate".

"Todas las críticas me parecen buenas, siempre que partan de una mirada constructiva (...). El teatro tiene que servir para eso. Todo el mundo tiene que tener libertad absoluta de expresar su opinión. Estoy encantada de la no conformidad, de la pluralidad de miradas, no con la condescencencia a la hora de valorar, me parece muy rico", ha subrayado la dramaturga a cuenta de esta polémica.

'Altsasu', que podrá verse sobre el escenario de la Sala José Luis Alonso de Santos de este teatro madrileño del 18 al 28 de enero, se ha presentado este miércoles en La Abadía junto con 'Moríos', montaje de Anna Maria Ricart con dirección de Joan Arqué que se representará en la Sala San Juan de la Cruz del mismo foro escénico entre este jueves y el próximo día 21.

"Tiene que ser así el teatro transformador en el que yo creo. Tiene que generar debate", ha apostillado Goiricelaya durante la presentación, en la que ha alabado la programación "arriesgada y valiente" de esta institución cultural que dirige el también dramaturgo y Premio Princesa de Asturias de las Letras Juan Mayorga.

EXAMINAR LA SOCIEDAD Y PROPONER UNA CONVERSACIÓN

El propio Mayorga ha subrayado el interés que le suscitaron ambas obras tanto por la temática que tratan como por la forma "compleja" con que abordan ambas cuestiones inspiradas en hechos reales y examinan la sociedad y proponen una conversación con ella misma al respecto.

Producida por la compañía La Dramática Errante, 'Altsasu' nace en 2019 en el marco del proyecto 'Cicatrizar' que lidera José Sanchis Sinisterra en el Nuevo Teatro Fronterizo con el objetivo de promover el conocimiento y la reflexión sobre el pasado reciente fomentando "el derecho a la memoria y el uso de la historia a través de la creación dramatúrgica".

Goiricelaya ha subrayado el "largo proceso de documentación" que requirió la confección de la obra hasta su puesta en escena, de cerca de dos años, para afrontar unas heridas, las relacionadas con estos sucesos, que a juicio de la directora pudieron se cerraron "en falso".

A través del trabajo de cuatro actores que se desdoblan en múltiples personajes, en 'Altsasu' se reflexiona sobre el intento de la Fiscalía de calificar estos hechos como "terrorismo", y se cuestiona el proceso judicial que acabó con los agresores condenados a penas de entre un año y medio y nueve y medio de cárcel, todo ello encaminado a "cicatrizar heridas" y "abrir el diálogo".

Pese a la polémica por su representación en La Abadía, tanto María Goiricelaya como Juan Mayorga han negado "ningún tipo de presión" para evitar que el próximo 18 de enero se suba al escenario. "La Abadía es un teatro independiente y desde luego mi dirección lo es", ha remarcado el responsable de esta institución en cuyo patronato están representados Comunidad de Madrid, Ayuntamiento de la capital y Ministerio de Cultura, tras lo que ha expresado su "respeto" por "el derecho de cualquier espectador a criticar cualquier espectáculo y su pertinencia". "No buscamos asentimiento", ha añadido.

MAYORGA LLAMA A "ESTAR VIGILANTES" ANTE INTENTOS DE CENSURA

Diferente se ha mostrado el responsable de La Abadía con cualquier intento de censura, ante lo que ha pedido "estar vigilantes" puesto que esto "no sólo lesiona a los censurados", sino que "empobrece a la sociedad porque la priva de la conversación que los creadores proponen".

En su día, Vox pidió la retirada de esta obra por considerar que el montaje de Goiricelaya "justifica" la agresión, como expresó en una sesión de control al Gobierno en la Asamblea regional el pasado mes de noviembre la diputada de Vox Ana María Velasco, quien tachó la obra de "puro adoctrinamiento nacionalista" que plantea un "juicio paralelo" a unos hechos "que ya sentenciaron los tribunales".

También en la Comisión Municipal de Cultura expresó esta formación su oposición a esta representación. En concreto, el concejal Fernando Martínez Vidal preguntó al director de Programas y Actividades Culturales, Rafael Cabrera, por "el límite de la libertad de creación" y sugirió que "no parece que sea momento para que una obra de teatro venga a blanquear la violencia terrorista".

Tanto desde el Consistorio como desde el Gobierno regional se defendió entonces la independencia de la dirección del teatro a la hora de programar y, en concreto, el consejero de Cultura, Turismo y Deportes, Mariano de Paco, señaló en el Parlamento regional que el Gobierno autonómico "siempre estará del lado de las víctimas y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado", pero "también siempre al lado de la libertad de expresión, de la libertad creativa y de la libertad del público para elegir qué quiere ir a ver". "No le tengan miedo a la libertad de expresión. Es sana, conforma a los pueblos, a los ciudadanos", espetó De Paco a Vox.

En este sentido, fuentes de la Comunidad consultadas por Europa Press aclararon con posterioridad que la Administración autonómica no subvenciona las obras de teatro, sino al teatro, el cual "decide su programación", a pesar de lo cual reconocieron su desacuerdo con la inclusión en cartel de 'Altsasu'.

Por su parte, Rafael Cabrera señaló en la Comisión de Cultura municipal que el Ayuntamiento de Madrid no le dirá al teatro de La Abadía "qué programar" por "respeto". "El Teatro de la Abadía se ha ganado una reputación de excelencia a lo largo de sus casi 30 años de historia, que lo han convertido en un referente de las artes escénicas en toda España", defendió.

EL TRATO A LOS MAYORES, EN EL PUNTO DE MIRA EN 'MORÍOS'

También a la reflexión invita 'Moríos', una producción de Cultura i Conflicte y Teatre de l'Aurora en coproducción con el Teatre Nacional de Catalunya y Temporada Alta. En este caso, la obra pone el foco en el trato que la sociedad actual brinda a sus mayores a través de las historias de una mujer que vive sola y a la que da vida Inma Colomer, y de un hombre llevado a la fuerza a una residencia de ancianos (interpretado por Oriol Genís).

Una situación arrastrada en el tiempo, pero que como advierte su director, Joan Arqué, recibió en la pandemia "la gota que colmaba el vaso".

Con dirección coreográfica de Sol Picó y escenografía de Judit Colomer, 'Moríos' pone el cuerpo "en el centro" para generar un debate sobre el que Arqué se muestra más optimista mientras la responsable de la dramaturgia, Anna Maria Ricart, sentencia que no e "que haya mejorado nada trato a los mayores".