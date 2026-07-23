La Gran Vía del Sureste transformará desde septiembre un espacio terrizo sin uso en un gran bulevar con 875 árboles - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid ha aprobado el proyecto de transformación de la Gran Vía del Sureste, en el Ensanche de Vallecas, con unas obras que arrancarán en septiembre y que se prolongarán hasta la primavera de 2028 y que transformarán un espacio terrizo sin uso en un gran bulevar con 875 árboles, ha anunciado la portavoz municipal, Inma Sanz, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno.

La transformación abarcará el tramo de esta avenida comprendido entre la avenida de las Suertes y la glorieta ubicada junto a la A-3. Será ejecutado por Obras y Equipamientos, con Paloma García Romero a la cabeza, y supone una inversión de 13,1 millones de euros.

El proyecto renueva y amplia los espacios peatonales con la construcción de un gran bulevar central de más de 21.000 metros cuadrados de zonas estanciales, áreas infantiles, biosaludables y de calistenia, espacios de descanso, ocio y paseo para el vecindario dando respuesta a una larga demanda vecinal. La intervención forma parte de la Estrategia del Sur.

No solo supondrá la urbanización de un gran espacio terrizo y sin uso sino que, en palabras de la también vicealcaldesa, reconvertirá una vía actualmente sobredimensionada y concebida inicialmente como una infraestructura de alta capacidad rodada en un espacio urbano más habitable, accesible y sostenible.

LA AVENIDA, DE SEPARACIÓN A CONECTOR, Y UNA FUENTE DE 180 METROS

Para ello se priorizará el transporte público y la movilidad peatonal y ciclista y se crearán áreas de sombra y espacios recreativos, reforzando la biodiversidad urbana. "La intervención se concibe como un gran eje ambiental en el que la avenida pasará de ser un elemento de separación a un conector urbano", ha explicado el Ayuntamiento.

La remodelación incluirá la reordenación completa para incorporar un carril exclusivo por sentido destinado al futuro sistema de Bus Rapid Transit (BRT) que conectará todos los desarrollos del sureste. A ello se unirá la renovación de las actuales aceras, la adecuación de los carriles de circulación para el tráfico general y la creación de nuevos carriles bici segregados y seguros en ambas márgenes de la renovada vía urbana.

El proyecto creará una fuente ornamental de alrededor de 180 metros cuadrados con juegos de agua e iluminación integrada y se instalará nuevo mobiliario urbano y fuentes de agua potable.

La actuación supondrá una importante mejora de la calidad ambiental de la zona gracias a la plantación de 875 nuevos árboles, el desarrollo de una jardinería de alta densidad y diversidad vegetal, la implantación de sistemas urbanos de drenaje sostenible y la instalación de alumbrado tipo led de alta eficiencia energética.

La remodelación de este tramo de la Gran Vía del Sureste en el Ensanche de Vallecas será el primer ejemplo de la creación de un gran eje verde de unos 16 kilómetros de longitud que conectará todos los desarrollos del sureste de la capital (Valdecarros, Ensanche de Vallecas, Berrocales, Los Ahijones, El Cañaveral y Los Cerros).

COMPARABLE AL PAPEL DEL PASEO DE LA CASTELLANA

Esta infraestructura "se convertirá en un eje vertebrador comparable, por su escala y relevancia territorial, al papel que desempeña el paseo de la Castellana en el centro de la ciudad".

El proyecto aprobado hoy forma parte de la Estrategia del Sur, que incluye una serie de actuaciones desde muy diversas perspectivas orientadas a convertir a los distritos de Latina, Carabanchel, Usera, Villaverde, Puente de Vallecas, Villa de Vallecas, Moratalaz, Vicálvaro y San Blas-Canillejas en un motor de transformación urbana, económica y medioambiental para el conjunto de la ciudad.