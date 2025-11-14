Grave un joven de 18 años tras una agresión en Parla

Archivo - Ambulancia del 112 - EMERGENCIAS COMUNIDAD DE MADRID 112 - Archivo

MADRID 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un joven de 18 años se encuentra hospitalizado grave tras sufrir una agresión en la localidad madrileña de Parla, ha informado Emergencias Comunidad de Madrid.

Los servicios de emergencias han recibido un aviso sobre las 21.31 horas alertando del suceso en la calle Fernando III El Santo, a la altura del número 4.

A la llegada de los sanitarios, el chico presentaba un traumatismo craneoencefálico severo. Tras ser entubado, ha sido trasladado grave al Hospital 12 de Octubre de la capital.