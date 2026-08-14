Grigory Sokolov ofrecerá este sábado un recital en San Lorenzo de El Escorial como preámbulo de Escena Escorial - ESCENA ESCORIAL
MADRID 14 Ago. (EUROPA PRESS) -
El pianista Grigory Sokolov ofrecerá este sábado un recital en el Teatro Auditorio San Lorenzo de El Escorial como antesala del Festival Internacional de Artes Escénicas Escena Escorial, cuya primera edición se celebrará a partir del 28 de agosto.
La actuación comenzará a las 20 horas en la Sala A del Teatro Auditorio y estará íntegramente protagonizada por Sokolov, uno de los pianistas más reconocidos del panorama internacional.
El programa del recital estará dedicado a Ludwig van Beethoven y Franz Schubert y permitirá recorrer algunas de las obras más relevantes de ambos compositores.
En la primera parte, Sokolov interpretará la 'Sonata número 4 en mi bemol mayor, op. 7', de Beethoven, una obra estructurada en cuatro movimientos: 'Allegro molto e con brio', 'Largo con gran espressione', 'Allegro. Minore' y 'Rondo. Poco Allegretto e grazioso'.
El programa continuará con las 'Seis Bagatelas, op. 126', también de Beethoven, un conjunto integrado por seis piezas de diferente carácter: 'Andante con moto. Cantabile e compiacevole', 'Allegro', 'Andante. Cantabile e grazioso', 'Presto', 'Quasi allegretto' y 'Presto. Andante amabile e con moto'.
La segunda parte estará dedicada a Franz Schubert y a su 'Sonata para piano número 21 en si bemol mayor, D. 960', considerada una de las grandes obras del repertorio pianístico del compositor austriaco. La pieza está formada por cuatro movimientos: 'Molto moderato', 'Andante sostenuto', 'Scherzo. Allegro vivace con delicatezza' y 'Allegro ma non troppo'.
El recital supondrá así un adelanto de la actividad cultural que acogerá San Lorenzo de El Escorial durante las semanas siguientes con la llegada de Escena Escorial, el nuevo Festival Internacional de Artes Escénicas dirigido artísticamente por Alondra de la Parra.
Sokolov, artista de perfil visionario y conocido por su dedicación al repertorio clásico, es reconocido por la intensidad y expresividad de sus interpretaciones. Su repertorio abarca desde la música barroca hasta compositores de los siglos XIX y XX, aunque sus recitales se caracterizan por una especial atención a las obras de los grandes maestros del piano.
ESCENA ESCORIAL ALZARÁ EL TELÓN EL 28 DE AGOSTO
Tras esta actuación del 15 de agosto, Escena Escorial iniciará oficialmente su primera edición el 28 de agosto con 'Los colores de América', un concierto a cargo de la Joven Orquesta de la Comunidad de Madrid (JORCAM), el pianista Thomas Enhco y Alondra de la Parra.
El festival desarrollará su programación hasta septiembre con propuestas de música sinfónica y de cámara, danza, ópera y teatro en diferentes espacios de San Lorenzo de El Escorial.