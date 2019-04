Henríquez de Luna deja su acta de concejal y se da de baja del PP: "Me comunican que no doy el perfil del nuevo PP"

Actualizado 15/04/2019 12:10:40 CET

El concejal del PP en el Ayuntamiento de Madrid, Íñigo Henríquez de Luna, ha comunicado este lunes que deja su acta de edil en el Consistorio y que se da de baja en el partido, después de que le hayan comunicado que no da el "perfil" del "nuevo PP".

"Tras una vida defendiendo las ideas en las que creo, me comunican que 'no doy el perfil del nuevo PP'", ha señalado en las redes sociales Henríquez de Luna, quien dice que toma la decisión de abandonar el partido por "respeto a los madrileños, coherencia y dignidad".

"Renuncio a unas siglas donde no me quieren, pero no a mis principios", ha apostillado el que fuera portavoz del PP en la Asamblea de Madrid durante la pasada legislatura y 'número dos' de Esperanza Aguirre en las listas de 2015 al Ayuntamiento de Madrid.

Precisamente, tras la marcha de Aguirre en 2017 coincidiendo con el caso Lezo y la entrada en prisión del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, Henríquez de Luna se postuló para ocupar el puesto de portavoz de los 'populares' en el Ayuntamiento, una 'carrera' a la que también se presentó el actual portavoz y candidato a la Alcaldía de Madrid, José Luis Martínez Almeida.

Aunque partían con los votos muy igualados dentro del Grupo, finalmente Martínez-Almeida se obtuvo con diez votos frente a los ocho de Henríquez de Luna, que se ha mantenido estos años como portavoz del Grupo Popular en la comisión de Economía y Hacienda en el Consistorio madrileño y portavoz en la Junta de Centro.

Entre sus 'batallas' más destacadas, Henríquez de Luna ha abogado siempre por una reforma electoral para que los ciudadanos puedan elegir directamente a una parte de los diputados de la Asamblea y concejales de las grandes ciudades, y lo llegó a presentar en el último congreso del PP de Madrid como enmienda.

En ese congreso, donde fue elegida Cristina Cifuentes nueva presidenta de la formación del PP madrileño, Henríquez de Luna fue incorporado directamente al Comité Ejecutivo Regional. Su nombramiento, junto con el de José Luis Martínez Almeida al frente de la Secretaría de Relaciones con el Ayuntamiento de Madrid fueron dos de las incorporaciones con las que Cifuentes quiso mandar un mensaje de integración y unidad en el partido. Ambos han sido siempre muy cercanos a Esperanza Aguirre.