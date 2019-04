Castaño dice de Henríquez de Luna que fue "un gran concejal" que defendió sus ideas con respeto, convicción y solvencia

Publicado 15/04/2019 12:11:10 CET

MADRID, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Economía y Hacienda, Jorge García Castaño, también concejal-presidente de Centro, ha destacado de Íñigo Henríquez de Luna que ha sido "un gran concejal en el gobierno y en la oposición" y que defendió sus "ideas con respeto, convicción y solvencia".

"Puedes estar orgulloso de tu etapa como servidor público. Ojalá hubiera mucha gente en política capaz de defender sus ideas con respeto, convicción y solvencia, como lo has hecho", ha escrito García Castaño en un tuit sobre Henríquez de Luna, con quien ha debatido permanentemente en la comisión de Hacienda y en la Junta de Centro.

Henríquez de Luna ha comunicado este lunes que deja su acta de edil en el Consistorio y que se da de baja en el partido,después de que le hayan comunicado que no da el "perfil" del "nuevo PP".

"Tras una vida defendiendo las ideas en las que creo, me comunican que 'no doy el perfil del nuevo PP'", ha señalado en las redes sociales Henríquez de Luna, quien explica que toma la decisión de abandonar el partido por "respeto a los madrileños, coherencia y dignidad".

"Renuncio a unas siglas donde no me quieren, pero no a mis principios", ha apostillado el que fuera 'número dos' de Esperanza Aguirre en las listas al Ayuntamiento en 2015.