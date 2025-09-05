Herida grave una mujer de 73 años tras sufrir quemaduras por el incendio de una sartén en Morata de Tajuña

MADRID 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 73 años ha resultado gravemente herida tras sufrir quemaduras de primer y segundo grado en el 22 por ciento de su cuerpo al incendiarse una sartén mientras cocinaba en su vivienda de la localidad madrileña de Morata de Tajuña.

Los hechos han ocurrido pasadas las 15.00 horas en la calle Jerusalén de la citada localidad, hasta donde se han trasladado personal del Summa-112 para estabilizar a la víctima, que presenta heridas de primer y segundo grado en su rostro, pecho y brazos.

Una vez han estabilizado a la mujer, los sanitarios han trasladado a la víctima intubada en helicóptero al Hospital La Paz de Madrid, según han informado fuentes sanitarias.