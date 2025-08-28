Un herido por asta de toro y seis atenciones leves en el quinto encierro de las Fiestas de 'Sanse'

MADRID 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El quinto encierro de las Fiestas de San Sebastián de los Reyes ha dejado un herido por asta de toro, el primero en estos festejos, y otras seis atenciones leves en un recorrido que ha durado 1 minuto y 37 segundos, ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

A las 11.00 horas se han abierto los corrales y los seis toros de Salvador Domecq han irrumpido en las calles con un "galope firme y decidido". La manada salió hermanada, marcando desde el inicio un ritmo intenso que obligó a los corredores a desplegar "todo su arrojo".

"La calle Real fue escenario de carreras muy ajustadas, con mozos que lograron colocarse en la cara de los toros durante muchos metros. Conforme avanzaba el recorrido, uno de los astados comenzó a quedarse atrás, aumentando la tensión entre los corredores que tuvieron que medirse de cerca con él, mientras el resto de la manada mantenía un trote compacto y veloz", ha detallado el Consistorio.

El encierro se ha completado en 1 minuto y 37 segundos hasta la entrada en 'La tercera' y 1 minuto y 50 segundos, cuando todas las reses han entrado a toriles, con un gran trabajo de uno de los cabestros que ha hecho una labor de escoba con uno de los toros que quedaba rezagado.

En total, han participado unos 2.200 corredores y miles de espectadores en una jornada de especial importancia por ser el día grande de las Fiestas del Cristo de los Remedios. El responsable de Protección Civil, Pedro Martínez, ha resaltado la rápida actuación con el herido que, en primer término, ha sido atendido en el hospital de la plaza de toros.

Por su parte, el concejal de Seguridad y Festejos, Carlos Bolarín, ha resaltado la labor de Protección Civil y de la Policía Nacional y Local a la hora de evacuar al herido y le ha deseado una pronta recuperación.