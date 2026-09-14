Herido grave por asta de toro un corredor en el primer encierro de Arganda del Rey

Archivo - Archivo.- Encierro en Arganda del Rey - AYTO ARGANDA / EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un corredor ha resultado herido de carácter grave este lunes durante el primer encierro de las fiestas patronales de Arganda del Rey al sufrir dos heridas por asta de toro.

Los hechos han ocurrido durante el primer encierro de los festejos, que ha tenido lugar a partir de las 9 horas por las calles San Juan y Real hasta desembocar en la plaza de toros de la localidad.

Un corredor ha sufrido dos heridas por asta de toro, la primera, en la cara interna del muslo izquierdo con orificio de unos 5 centímetros con trayectoria ascendente y descendente de 15 centímetros; y la segunda, de trayectoria descendente, de 10 centímetros hacia la cara interna de la rodilla, según ha informado el Ayuntamiento.

El herido ha sido intervenido en un primero momento en la enfermería de la plaza de toros y posteriormente trasladado al Hospital del Sureste, donde ha ingresado con pronóstico grave, han indicado desde el Consistorio.