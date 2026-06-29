Herido grave un hombre de 35 años tras sufrir una agresión con arma blanca en el centro de Madrid

La agresión ha tenido lugar en la plaza Arturo Barea, en el barrio de Lavapiés de Madrid - EMERGENCIAS MADRID

MADRID 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un varón de unos 35 años ha resultado herido de carácter grave, tras sufrir en la noche de este domingo una agresión con arma blanca en el barrio de Lavapiés, sito en el centro de Madrid.

Los hechos han sido registrados sobre las 00.00 horas en la plaza Arturo Barea, lugar en el cual el herido ha sufrido una herida en el cuello de unos diez centímetros de longitud, así como otra en el tórax derecho, según ha informado Emergencias Madrid a Europa Press.

Tras ser atendido por efectivos del Samur-Protección Civil, el hombre ha sido intubado y trasladado en estado grave al Hospital Clínico San Carlos.

Por su parte, la Policía Nacional ha abierto una investigación sobre las circunstancias que rodean al suceso.