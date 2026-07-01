Herido grave un hombre con quemaduras por un incendio en su vivienda en San Lorenzo de El Escorial

Incendio en una vivienda de San Lorenzo de El Escorial - EMERGENCIAS 112 COMUNIDAD DE MADRID

MADRID, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los Bomberos de la Comunidad de Madrid han logrado extinguir un incendio declarado este miércoles en una vivienda de San Lorenzo de El Escorial en el que un hombre ha resultado herido grave con quemaduras en el 45% de su cuerpo, mientras una mujer y dos hijos menores han sufrido intoxicación leve por inhalación de humo.

Los hechos se han producido sobre las 13.30 en la segunda planta de un dúplex situado en la calle Manolo Viola del citado municipio, hasta donde se han trasladado cinco dotaciones de Bomberos de la Comunidad de Madrid para contener el incendio y finalmente extinguirlo, ha informado Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid.

Por su parte, sanitarios del Summa 112 han atendido a un hombre de 33 años que ha sufrido quemaduras en el 45% de su cuerpo, especialmente en piernas, abdomen y brazos. Ha sido estabilizado, intubado y traslado con pronóstico grave en helicóptero hasta el Hospital de Getafe. Inicialmente había sido trasladado por vecinos al Hospital de El Escorial.

Por otro lado, los sanitarios han atendido a una mujer de 52 años y sus dos hijos menores que presentaban un cuadro de inxtoxiación por inhalación leve de humo, por lo que han sido trasladados también al Hospital de El Escorial. La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación de los hechos.