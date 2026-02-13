Herido grave un motorista de reparto tras colisionar con un coche en la M-11 en Hortaleza

Archivo - Una ambulancia sale de la Base 0 de SAMUR - Protección Civil, en Casa de Campo, a 4 de enero de 2023, en Madrid (España). El principal objetivo a cumplir del Servicio de Asistencia Municipal de Urgencias y Rescates - Protección Civil es acercar - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El conductor de una moto de una empresa de reparto, un hombre de unos 37 años, ha resultado gravemente herido tras sufrir un accidente la tarde de este viernes al colisionar con la parte trasera de un turismo en la M-11, a su paso por el distrito madrileño de Hortaleza.

Los hechos se han producido en torno a las 17.00 horas a la altura del kilómetro 3 en sentido salida de Madrid. El motorista ha roto la luna trasera del turismo y ha sufrido varias fracturas abiertas en la pierna y también una herida en el cuello.

Personal sanitario del Samur-Protección Civil ha intubado y trasladado en estado grave al herido al Hospital de La Paz, en un convoy escoltado por la Policía Municipal de Madrid, que ha ido abriendo paso, según ha informado Emergencias Madrid.

La Guardia Civil, por su parte, ha realizado el atestado del incidente, ha señalizado el lugar y ha desviado el tráfico hacia la A-2. Se han registrado retenciones al tráfico derivadas del suceso.