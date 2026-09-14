Herido grave un trabajador de 39 años electrocutado en Torrejón de Ardoz

Archivo - Ambulancia de Summa 112 en un polígono industrial de Alcalá de Henares - EMERGENCIAS 112 COMUNIDAD DE MADRID - Archivo

MADRID 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un trabajador de unos 39 años ha resultado gravemente herido tras sufrir una electrocutación en un accidente laboral en la localidad madrileña de Torrejón de Ardoz, según ha informado Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid.

Los hechos se han producido sobre las 15.40 horas en una nave situada en el número 36 de la calle Caucho de Torrejón, hasta donde se han trasladado sanitarios del Summa 112 para atender al trabajador por una electrocutación con entrada por la mano y salida por el gluteo.

Una vez estabilizada en el lugar de los hechos, la víctima ha sido trasladada por una unidad de soporte vital avanzado a la unidad de quemados del Hospital de La Paz.