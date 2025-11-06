Herido muy grave un hombre de 30 años tras ser atropellado a las afueras de Parla

MADRID 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 30 años ha resultado gravemente herido tras ser atropellado este jueves por la mañana en el kilómetro 0,3 de la carretera M-408, a las afueras de la localidad de Parla, según ha informado Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid.

Los hechos se han producido en torno a las 9.15 horas, cuando los servicios de emergencia ha recibido una llamada alertando de un atropello. Hasta el lugar se han trasladado agentes de la Guardia Civil y una unidad del SUMMA 112.

Los sanitarios han atendido a la víctima, que se encontraba inconsciente y con heridas muy graves. El hombre ha sido estabilizado, intubado y trasladado al Hospital 12 de Octubre, mientras que la Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación.