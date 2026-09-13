Herido muy grave un hombre de 58 años tras ser corneado en los encierros de Navalcarnero

Archivo - Plaza de toros Félix Colomo de Navalcarnero - POLICÍA LOCAL DE NAVALCARNERO - Archivo

MADRID 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 58 años ha resultado herido muy grave este sábado al haber sido corneado por un toro en los encierros de Navalcarnero, que comenzaron el pasado 9 de septiembre.

Según ha trasladado Emergencias 112 Comunidad de Madrid, el aviso ha llegado alrededor de las 13.48 horas y a la zona se ha desplazado un helicóptero del Summa 112.

Cuando han llegado los sanitarios estaban ya operando al hombre en el quirófano de la plaza. Presentaba una cornada en el hemitórax izquierdo y una vez que la han estabilizado le han trasladado entubado al hospital de La Paz en el helicóptero del Suma 112.