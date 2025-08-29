Un herido por varetazo y seis atenciones leves en un rápido sexto encierro de San Sebastián de los Reyes

Sexto encierro en San Sebastián de los Reyes - AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES

MADRID 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El sexto encierro en honor al Santísimo Cristo de los Remedios de San Sebastián de los Reyes ha dejado un herido por varetazo y varias atenciones leves durante una rápida carrera de 1 minuto y 45 segundos en la que han participado 2.200 corredores.

Los seis astados de la ganadería Pinto Barreiros han salido a las 11.00 horas de los corrales en un grupo compacto y han recorrido los 820 metros hacia la plaza de toros 'La tercera' en una encierro cargado de emoción.

La velocidad de los animales, toros de recortes, unida a su empuje, generó caídas y momentos de riesgo que pusieron a prueba el temple de los mozos. En la calle Real, corazón del recorrido, se vivieron escenas vibrantes con corredores que lograron mantener carreras muy ajustadas delante de los pitones.

El tiempo de la carrera se ha fijado en 1 minuto y 45 segundos, con los cabestros guiando a los toros hasta su encierro en toriles, que se completó en 2 minutos 52 segundos, según el Ayuntamiento.

Pedro Martínez, responsable de Protección Civil, ha resumido el balance médico en seis atenciones por contusiones y caídas y un herido por varetazo, un roce por asta sin que llegue a penetrar, que ha sido valorado en el hospital de la plaza de toros.

También ha señalado que el herido por asta de este jueves evoluciona favorablemente. Han participado unos 2.200 corredores en este sexto encierro, seguidos por 14.000 espectadores que llenaron las calles.

Carlos Bolarín, concejal de Seguridad y Festejos, ha destacado la actuación de un toro, 'Veleto', que ha mantenido en tensión a los corredores durante todo el recorrido.