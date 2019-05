Hernández y Gabilondo condenan los escraches a Villacís y Carmena, a las que trasladan su solidaridad

Publicado 16/05/2019 14:12:48 CET

MADRID, 16 May. (EUROPA PRESS) -

Los candidatos del PSOE al Ayuntamiento de Madrid y a la Comunidad, Pepu Hernández y Ángel Gabilondo, respectivamente, han condenado los escraches por parte de activistas antidesahucios contra la candidata de Cs a la Alcaldía de la capital, Begoña Villacís, y la actual alcaldesa y candidata de Más Madrid, Manuela Carmena.

"Condenamos claramente cualquier tipo de escrache", ha manifestado Hernández en declaraciones a los medios en Carabanchel, para agregar que están a favor del diálogo y que hay momentos para hablar, mientras que este tipo de actos son "muy negativos".

A su juicio, "la vida política parece que es así de dura en algunas ocasiones, pero lo que sí es cierto es que teniendo los cauces para poder sentarse a hablar y tratar de arreglar las cosas, sería más indicado hacerlo así".

Para Gabilondo, en las elecciones generales del pasado 28 de abril "quedó derrotada la crispación" y "se demostró que el pueblo español, la ciudadanía no quiere crispación" y que "hay otros mecanismos para expresar lo que uno piensa". "Desde luego, un mecanismo estupendo son las urnas, que es el espacio donde uno decide su posición", ha agregado. En cuanto al "debate sobre la libertad de expresión", ha considerado que "este no es el modo de entender eso".

Gabilondo ha comentado que esta mañana ha llamado a Villacís, que sufrió ayer un escrache durante su visita a la Pradera de San Isidro, para expresarle su "solidaridad". "Me acabo de enterar de lo de Carmena y, si tengo ocasión, lo haré también", ha añadido.

"Así no vamos a construir la sociedad; al margen de las razones que haya para sentirse incómodo, molesto, los modos de expresar esas razones no son estos", ha recalcado Gabilondo. "No sería bueno que contamináramos los procesos electorales ahora con una escalada de incomodidades que no respetan exactamente el trabajo que han de hacer los candidatos cada uno de expresar lo que piensa y lo que siente", ha agregado.

"Denuncio lo sucedido, condeno lo sucedido y nuestra total solidaridad tanto con Begoña Villacís como con Manuela Carmena", ha zanjado.