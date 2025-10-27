Un hombre de 52 años sufre la amputación de una pierna tras ser arrollado por un turismo en Boadilla - EMERGENCIAS 112 COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 52 años ha resultado gravemente herido, sufriendo incluso la amputación de la pierna derecha, tras ser atropellado por un turismo, que posteriormente se ha chocado contra un camión, en la localidad de Boadilla del Monte, según ha informado Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid.

Los hechos se han producido en torno a las 8.45 horas en la calle Playa de la Concha, y hasta el lugar se han desplazado efectivos sanitarios del SUMMA 112, así como de Protección Civil y agentes de Policía Local de Boadilla del Monte.

Fuentes sanitarias consultadas por Europa Press han precisado que el herido era un operario de un camión que se encontraba en la calzada cuando ha sido arrollado por el turismo, que además ha terminado por chocar con el propio camión.

El herido ha tenido que ser estabilizado y trasladado de urgencia al Hospital de La Paz.