Los hospitales madrileños aumentan sus reservas de sangre pero siguen necesitando donaciones de grupos '0+', '0-' y 'B-'

MADRID 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los hospitales de la Comunidad de Madrid han aumentado sus reservas en los últimos días pero siguen necesitando donaciones de los grupos '0+', '0-' y 'B-', en alerta roja para su donación urgente, ha recordado el Centro de Transfusión en redes sociales.

"El compromiso con la donación del donante madrileño ha permitido ir recuperando las reservas", indica el Centro de Transfusión, aunque las reservas de estos tres grupos sanguíneos han caído por debajo del nivel óptimo y se llama a su donación urgente.

Mientras, los grupos 'A+', 'A-' y 'AB-' presentan niveles bajos y se llama a su donación en los próximos dos o tres días. El resto de los grupos --'AB+' y 'B+'-- están en niveles normales aunque se pide donar con cierta regularidad.

Las donaciones bajan significativamente, entre el 30% y el 40%, en verano. En esta época, la media de entregas es de 550 diarias, cuando lo aconsejable es alcanzar en torno a las 900.

Los hospitales precisan diariamente para tratamientos e intervenciones quirúrgicas unas 650 bolsas de sangre fresca diarias para garantizar las existencias. Solo en un parto complicado se pueden llegar a emplear hasta 10 bolsas de sangre si hay una hemorragia masiva, ha recordado el Centro de Transfusión.

En la Comunidad de Madrid se realizan alrededor de 240.000 aportaciones al año y en una intervención quirúrgica en ocasiones se puede consumir el equivalente a 20 donaciones.

Además, para atender la demanda hospitalaria, la Administración autonómica necesita otras 900 diarias, teniendo en cuenta que algunos componentes, como las plaquetas, caducan a los cinco días; y se necesitan 650 bolsas de sangre fresca al día para garantizar las existencias.

LA DONACIÓN, UN PROCESO SENCILLO

Los requisitos básicos para poder ser donante son tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos y gozar de buena salud.

Se trata de un proceso sencillo que no dura más de 20 minutos y que se puede realizar cada 8 semanas, siempre y cuando no se haga más de 4 veces en un periodo de 12 meses en el caso de los hombres y de 3 en el de las mujeres.

Además del Centro de Transfusión, situado en la avenida de la Democracia s/n, esquina con la Avenida de las Comunidades de la capital, el ciudadano que desee realizar este gesto cuenta con las Unidades Móviles de la Comunidad de Madrid y de Cruz Roja, cuyas ubicaciones y horarios de atención se pueden consultar en la web comunidad.madrid/donarsangre.