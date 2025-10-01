Los hospitales madrileños necesitan donaciones urgentes de sangre del grupo '0-'

Archivo - Instalaciones del Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid, a 20 de julio de 2024, en Madrid (España). El Centro de Transfusión organiza y lleva a cabo las colectas de sangre de donantes, efectúa el procesado de la misma, así como su alma - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los hospitales de la Comunidad de Madrid necesitan donaciones urgentes de sangre del grupo '0-', en alerta roja para recuperar las reservas, ha informado el Centro de Transfusión en redes sociales.

La reserva de este grupo sanguíneos ha caído por debajo del nivel óptimo y se llama a su donación urgente, igual que los grupos '0+', 'A+', y 'A-', aunque en este caso se llama a donar en los dos o tres próximos días. Por su lado, los grupos, 'AB+' 'AB-', 'B+' y 'B-' presentan niveles normales, aunque se pide donar con cierta regularidad.

Las donaciones bajan significativamente, entre el 30% y el 40%, en verano. En esta época, la media de entregas es de 550 diarias, cuando lo aconsejable es alcanzar en torno a las 900.

Los hospitales precisan diariamente para tratamientos e intervenciones quirúrgicas unas 650 bolsas de sangre fresca diarias para garantizar las existencias. Solo en un parto complicado se pueden llegar a emplear hasta 10 bolsas de sangre si hay una hemorragia masiva, ha recordado el Centro de Transfusión.

En la Comunidad de Madrid se realizan alrededor de 240.000 aportaciones al año y en una intervención quirúrgica en ocasiones se puede consumir el equivalente a 20 donaciones.

Además, para atender la demanda hospitalaria, la Administración autonómica necesita otras 900 diarias, teniendo en cuenta que algunos componentes, como las plaquetas, caducan a los cinco días; y se necesitan 650 bolsas de sangre fresca al día para garantizar las existencias.

LA DONACIÓN, UN PROCESO SENCILLO

Los requisitos básicos para poder ser donante son tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos y gozar de buena salud.

Se trata de un proceso sencillo que no dura más de 20 minutos y que se puede realizar cada 8 semanas, siempre y cuando no se haga más de 4 veces en un periodo de 12 meses en el caso de los hombres y de 3 en el de las mujeres.

Además del Centro de Transfusión, situado en la avenida de la Democracia s/n, esquina con la Avenida de las Comunidades de la capital, el ciudadano que desee realizar este gesto cuenta con las Unidades Móviles de la Comunidad de Madrid y de Cruz Roja, cuyas ubicaciones y horarios de atención se pueden consultar en la web comunidad.madrid/donarsangre.