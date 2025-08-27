Los hosteleros de Casa de Campo piden ayudas mientras que el Ayuntamiento se disculpa por unas obras "necesarias"

Obras del aparcamiento en Casa de Campo que han afectado con cancelaciones de reservas a los hosteleros de Lago. - EUROPA PRESS

MADRID 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los hosteleros de Casa de Campo han pedido este miércoles al Ayuntamiento de Madrid ayudas "de algún tipo" para hacer frente a los problemas ocasionados por las obras del aparcamiento cercano a Lago, donde los visitantes solían dejar sus coches para quedarse después en la zona, mientras que el Consistorio se ha disculpado por unas actuaciones que ve "necesarias".

La reclamación, adelantada por el diario 'El Mundo', ha sido confirmada a Europa Press por Vanesa, de La Taberna de Casa de Campo, quien ha subrayado que "sería bueno" recibir "algún tipo de ayuda" municipal por el hecho de haber "perdido bastante clientela" y ha lamentado que las obras les han generado cancelaciones de reservas y malas reseñas por las dificultades de aparcamiento.

También ha denunciado que los trabajos se han iniciado "de la noche a la mañana" sin información previa ni disculpas por parte del consistorio. Es decir, no fue hasta el 4 de agosto, cuando se iniciaron las actuaciones, que los hosteleros habituales de la zona conocieron la nueva situación.

En la misma línea, Miguel, gerente del restaurante El Urogallo, ha considerado, en declaraciones a esta agencia, que "lo más lógico sería que el Ayuntamiento compensara de alguna forma" a los locales afectados y ha criticado que la planificación de la obra "ha sido nefasta".

Ha explicado que el cierre completo del aparcamiento ha obligado incluso a los propios trabajadores a aparcar a más de diez minutos caminando y que muchos clientes han optado por cancelar sus visitas. Aún así, ha reconocido que el espacio estaba ya "muy mal", pero cree que se debería haber organizado la ejecución contando con ellos.

EL AYUNTAMIENTO SE DISCULPA CON LOS HOSTELEROS

Por su parte, el delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad del Ayuntamiento de Madrid, José Fernández, ha pedido disculpas a los hosteleros que se hayan visto afectados por las obras efectuadas en el aparcamiento de Lago de Casa de Campo durante el verano, pero ha matizado que eran unas obras "necesarias que había que llevar a cabo".

En declaraciones a los medios tras un acto en Carabanchel este miércoles, Fernández ha expresado su lamento por las molestias provocadas al "buen desarrollo" de la actividad hostelera.

"Las obras provocan quejas, es normal, pero era necesario hacerlas. Pedir disculpas y, en todo caso, siempre la máxima colaboración e información por parte del Ayuntamiento de Madrid para estos casos", ha expresado el delegado de Políticas Sociales.

Además, Fernández ha estimado que las obras, que comenzaron a principios de agosto, estarán finalizadas "a principios de septiembre", momento a partir del cual y "todo volverá a la normalidad".

También se ha pronunciado sobre el asunto la delegada de Turismo, Almudena Maíllo, quien ha argumentado que una ciudad como Madrid "tiene que hacer obras para poder mantenerla". La responsable ha admitido que se generan "una serie de molestias" y ha recordado que este tipo de actuaciones "se hacen cada dos años".

"Seguiremos teniendo un parking público que va a revertir en la mejora de la restauración, por supuesto, de los restaurantes de la Casa del Campo", ha dicho Maíllo tras pedir "disculpas" a los hosteleros de la zona.