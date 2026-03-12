El incendio de un vehículo sin heridos obliga a cortar la A-4 en Getafe y genera varios kilómetros de retención

Invendio de un turismo en la A-4 - DGT

MADRID 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El incendio de un turismo en la calzada de la autovía A-4 (Madrid-Andalucía) ha obligado a cortar la circulación rodada a la altura de Getafe durante unos 20 minutos, lo que ha provocado varios kilómetros de retención en ese punto.

En concreto, el incidente sin heridos se ha registrado sobre las 11.00 horas a la altura del kilómetro 11,900 de la citada vía, dentro del término municipal de Getafe, han informado a Europa Press fuentes de la Dirección General de Tráfico (DGT) y de Emergencias 112 Comunidad de Madrid.

Debido a ello, la circulación rodada ha quedado interrumpida en dirección salida de la capital en los carriles central y derecho durante un tiempo aproximado de 20 minutos, lo que ha generado hasta 3 kilómetros de retención.

Al lugar han acudido efectivos de los Bomberos de la Comunidad de Madrid, que han logrado extinguir las llamas y enfriar el vehículo con espuma hasta su retirada del lugar. Ninguna persona ha resultado herida.