Una intoxicada por humo y un herido por quemaduras tras arder un carrito de bebé en un edificio de Fuenlabrada

Ambulancias del SUMMA 112 y Bomberos de la Comunidad de Madrid atienden un incendio en el rellano de la escalera de un edificio en Fuenlabrada tras arder un carrito de bebé. - EMERGENCIAS 112 COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una joven de 23 años y otro de 20 han resultado heridos de diversa gravedad tras declararse un incendio en el rellano de la escalera de un edificio en Fuenlabrada, provocado por un carrito de bebé en llamas, ha informado Emergencias 112 Comunidad de Madrid.

Los hechos se han producido en torno a las 11.50 horas de este jueves en el número 1 de la calle Tesillo, y hasta el lugar se han trasladado dos dotaciones de Bomberos de la Comunidad de Madrid y dos unidades del SUMMA 112.

Los bomberos han logrado extinguir rápidamente las llamas en el carrito de bebé y han procedido más tarde a la ventilación de todo el humo generado en el hueco de la escalera.

Por su parte, el SUMMA 112 ha atendido a una mujer de 23 años por intoxicación grave al inhalar monóxido de carbono, tras lo que ha sido trasladada al Hospital de Getafe; así como a un joven de 20 años que sufría una quemadura leve en la mano y ha sido derivado al Hospital de Fuenlabrada.