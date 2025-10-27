Izquierda censura el "sectarismo" de la Comunidad tras su 'no' a trabajar en la comisión nacional sobre universidades

MADRID 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid y PSOE han cargado este lunes contra el "sectarismo" y la "deslealtad" de la Comunidad de Madrid tras negarse a participar en la comisión de trabajo encabezada por la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, para alcanzar el objetivo de que el 1% del Producto Interior Bruto (PIB) se destine a financiar centros universitarios públicos.

Lo han señalado las portavoces de ambas formaciones en la Asamblea, Manuela Bergerot (Más Madrid) y Mar Espinar (PSOE), tras conocerse la misiva del consejero del ramo, Emilio Viciana, en la que afirmaba que el objetivo del 1% es un "indeterminado jurídico y ajeno a la realidad financiera de las comunidades autónomas y universidades públicas".

Bergerot ha cargado contra el "desmantelamiento de lo público" de unos "irresponsables y unos desleales", en referencia a la Comunidad de Madrid. "Lo que vemos en este caso, hay un plan de desmantelamiento de las universidades públicas, tal y como las conocemos hasta ahora", ha insistido la portavoz de la formación regionalista.

Ha advertido, aún así, que la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, "no va a poder resistir las movilizaciones" de los universitarios y la comunidad educativa, por lo que al final "va a tener que pagar" para que las universidades públicas estén "a la altura de lo que se le presupone al prestigio" que tienen.

Para Espinar por el "cortoplacismo" de la mandataria autonómica Madrid "se queda fuera de un espacio" donde se podría ayudar a unas universidades públicas aquejadas de "asfixia" financieras "desde 2019".

"Unas universidades públicas que estamos viendo como el goteo de una tras otra está pidiendo que la Comunidad de Madrid las ayude porque con la financiación que les ha dado no llegan. Creo que se están enrocando", ha espetado la socialista, quien ve al PP de Ayuso tratando de "cargarse" el modelo educativo "poniendo alfombras rojas a chiringuitos de la privada".

En cambio, desde el PP, el portavoz en la Cámara, Carlos Díaz-Pache, ha afirmado que la financiación universitaria va a seguir incrementándose "de manera lineal" como se ha hecho desde 2014 y ha remarcado que se está trabajando en la Ley de Enseñanzas Superiores.

Ha acusado al Gobierno central de tratar de "imponer cargos" a las autonómias que son "puramente ideológicos" en un intento de "esparcir las responsabilidades" de la "infrafinanciación que puedan tener" las universidades.

"Mientras condonan la deuda a Cataluña, pretenden que sean las comunidades que lleguen a un porcentaje que decreta el propio gobierno y que no lo puede hacer, no tiene la competencia, entonces intenta que sean las comunidades las que lo hagan. Esto forma parte de la autonomía de la Comunidad de Madrid", ha zanjado.