Jesús Santos (Ganar Alcorcón) anuncia que padece cáncer y se aparta temporalmente para someterse a tratamiento

ALCORCÓN, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El teniente de alcaldesa de Alcorcón, y portavoz de Ganar Alcorcón, Jesús Santos, ha anunciado que deja temporalmente sus competencias para luchar contra la enfermedad que le ha sido diagnosticada.

"No encuentro una manera más clara y directa de expresarlo. Tengo cáncer. Por eso, entro en un periodo de lucha personal donde el combate contra esta enfermedad se convierte en mi única prioridad", ha dicho a través de una carta que ha hecho pública este jueves.

Santos ha señalado que a pesar de su ausencia el proyecto continuará, afirmando que la formación municipalista es un gran equipo "de gente honesta, comprometida" y que trabaja intensamente para que "nuestra ciudad avance".

"Seguir gobernando para completar una legislatura exitosa o renovar nuestra línea política municipalista para seguir siendo útiles en esta nueva época son algunas de las tareas que ya están en marcha. Nada se para. Las vecinas y vecinos pueden estar tranquilos", ha añadido, al tiempo que ha agradecido "el cariño y el respeto que éstos me han mostrado siempre, tanto a quienes nos han votado como a los que no".

Consciente de que "el camino será duro", dice sentirse muy arropado por quienes le rodean. "No elegimos las cosas que nos pasan, pero sí podemos decidir los valores con los que las enfrentamos. Con el amor en quienes quiero, la esperanza en quienes me cuidan y la confianza en quienes me acompañan, enfrento esta nueva etapa", ha concluido su misiva.

REACCIONES

Las primeras reacciones no se han hecho esperar, entre ellas las de sus compañeros de partido y también las de sus socios de Gobierno. "Estamos contigo en la fuerza, en el coraje y en las ganas de tenerte muy pronto de vuelta. Complicidad en lo político y mucho cariño en lo personal. Un abrazo muy fuerte, amigo", ha dicho la alcaldesa, Candelaria Testa.

Pero también lo han hecho sus rivales en lo político. "Toda la fuerza del mundo. Esto no va de ideologías. Esto no va de partidos. Esto va de personas. Aquí me tienes para lo que necesites. A luchar toca. Y ya sabes, para atrás ni para coger carrerilla", ha expresado el portavoz de Vox, Pedro Moreno.

En la misma línea, el portavoz del PP local, Roberto Marín, se ha sumado señalando que "las diferencias políticas nunca estarán por encima de las personas y esa diferencia nos hace hoy sentirnos más cerca de ti que nunca".

Además, la portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, la Ministra de Sanidad, Mónica García, y la vicepresidenta segunda del Gobierno de España y Ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, entre otros muchos, también han querido mandarle mensajes de ánimo. "Querido Jesús, todo mi cariño y fuerza. Aquí estaremos esperándote. Un abrazo grande", ha dicho Díaz.