Jorge Nacarino, reelegido presidente de la FRAVM para los próximos tres años

Archivo - El presidente de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), Jorge Nicarino, posa para Europa Press, en la sede de FRAVM, a 19 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - Juan Barbosa - Europa Press - Archivo

MADRID, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

Jorge Nacarino ha sido reelegido presidente de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) para un nuevo mandato de tres años, durante la primera reunión de la nueva Junta Directiva.

La designación se produce después de la Asamblea General celebrada el pasado sábado, en la que se configuró la nueva dirección de la entidad. Junto a Nacarino (Puente de Vallecas), la Junta Directiva ha elegido a Casilda Rivilla (Centro) como vicepresidenta, a Elena Sigüenza (Carabanchel) como secretaria y a Ángeles Rodríguez de Cara (Retiro) como tesorera.

Tal y como ha informado la FRAVM en un comunicado, la nueva dirección presenta una renovación del 40% de sus integrantes y mantiene una composición paritaria, con 11 mujeres y 11 hombres. Además, está integrada por representantes de asociaciones de cuatro municipios de la región --Getafe, Tres Cantos y San Sebastián de los Reyes, además de Madrid capital-- y de 15 distritos madrileños.

El proceso electoral, abierto a finales de enero, contó con 22 candidaturas correspondientes a asociaciones federadas. Finalmente, la Asamblea General acordó por unanimidad incorporar a todos los candidatos a la Junta Directiva "de manera consensuada y en un ambiente de unidad y celebración".

La FRAVM ha incorporado también nuevos perfiles vinculados a áreas de trabajo relevantes dentro del movimiento vecinal, como mayores, diversidad funcional o huertos urbanos.

JORGE NACARINO, PRESIDENTE DE LA ENTIDAD DESDE 2024

Nacarino, técnico en Recursos Humanos y especialista en Responsabilidad Social Corporativa, accedió a la presidencia en octubre de 2024 tras la renuncia de su antecesor y afronta esta nueva etapa con el respaldo de las asociaciones federadas.

Entre sus objetivos destacan reforzar la presencia en municipios fuera de la capital, avanzar en una estrategia metropolitana y ampliar alianzas con otros movimientos sociales en defensa de los servicios públicos y los derechos ciudadanos.

La Asamblea concluyó con una foto de familia contra la actual Guerra de Irán en un lugar icónico del movimiento vecinal, el 'Nostrolito' de la plaza de Prosperidad.

De cara al futuro, la FRAVM, que agrupa a cerca de 300 colectivos y se aproxima al 50º aniversario de su legalización, continúa ampliando su base social con la incorporación de nuevas entidades de carácter vecinal, cultural y social, consolidándose como un espacio diverso y en crecimiento dentro del tejido asociativo madrileño.