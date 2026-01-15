José Coronado y Charo López, reconocidos por su trayectoria profesional en la 44ª Semana de Cine Español de Carabanchel

La 44ª Semana de Cine Español de Carabanchel ha arrancado esta mañana en CentroCentro con una gala inaugural que ha reunido a grandes nombres de la escena nacional cinematográfica - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Semana de Cine Español de Carabanchel ha iniciado este jueves su 44ª edición en el Auditorio Caja de Música de CentroCentro con una gala inaugural en la que se ha reconocido la trayectoria profesional del actor José Coronado y de la actriz Charo López.

Así lo ha destacado el Ayuntamiento de Madrid en un comunicado, en el que ha detallado que el evento se desarrollará del 19 al 25 de enero en distintos espacios culturales del distrito.

El concejal de Carabanchel, Carlos Izquierdo, ha sido el encargado de inaugurar la gala y de entregar el Premio Puente de Toledo al actor madrileño José Coronado, padrino de esta edición, en reconocimiento a su trayectoria profesional.

Coronado está considerado uno de los intérpretes más destacados del cine español, con trabajos en películas como 'La caja 507' y reconocimientos como el Goya a mejor actor por 'No habrá paz para los malvados' y el Goya a mejor actor de reparto por 'Cerrar los ojos'.

La gala, conducida por la periodista Yolanda Flores, ha servido también para conceder dos premios a medios de comunicación por su labor de difusión del cine español. En concreto, han sido reconocidos el programa de RTVE 'Días de cine' y su director, Gerardo Sánchez, así como el medio online 'Audiovisual 451' y sus directores, Irene Jiménez y David Sequera.

En el transcurso del acto se han dado a conocer, además, los 12 cortometrajes finalistas del 36º Certamen de Cortometrajes, que este año estrena como novedad una categoría de animación. Las obras seleccionadas han sido elegidas entre un total de 138 trabajos presentados y se proyectarán antes de cada largometraje del festival.

Los ganadores se anunciarán en la 11ª edición de 'La noche más corta', que tendrá lugar el 23 de enero a las 22 horas en el Centro Cultural San Francisco La Prensa.

Por su parte, la cartelera de la Semana de Cine incluye nueve películas destacadas del último año, entre ellas 'Sorda', 'Romería', 'La buena letra', 'Los Tortuga', 'La deuda', 'Siempre es invierno' y 'Mi amiga Eva'. Las proyecciones serán gratuitas, con una sesión diaria, en los centros culturales Fernando Lázaro Carreter y San Francisco La Prensa entre el 19 y el 25 de enero.

La programación contempla además sesiones de cine infantil durante el fin de semana, con títulos como 'La luz de Aisha' y 'Los futbolísimos 2: El misterio del tesoro pirata', así como el 'Homenaje mujeres de cine', que reconocerá la trayectoria de la actriz Charo López. Este acto se celebrará el 17 de enero en el Centro Cultural Fernando Lázaro Carreter con la proyección de 'Secretos del corazón', y podrá seguirse simultáneamente desde el Centro Cultural San Francisco La Prensa.

Finalmente, la 44ª Semana de Cine Español de Carabanchel se clausurará el 25 de enero con una gala final y la entrega de premios del 36º Certamen de Cortometrajes en el Centro Cultural Fernando Lázaro Carreter.