Un Joven De 18 Años, Herido Grave Tras Una Agresión Con Arma Blanca En Puente De Vallecas
MADRID 13 Feb. (EUROPA PRESS) -
Un joven de 18 años ha resultado herido de gravedad en una agresión con arma blanca en la calle Doctor Sánchez del distrito de Puente de Vallecas, según han informado fuentes de Emergencias Madrid.
Sanitarios de Samur-Protección Civil han atendido al varón con una herida por arma blanca con posible afectación pulmonar. Tras colocarle un tubo de tórax, ha sido trasladado en estado grave al hospital 12 de Octubre.
La Policía Municipal de Madrid ha escoltado al convoy sanitario hasta el centro hospitalario, mientras que la Policía Nacional ha abierto una investigación de la agresión.